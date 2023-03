W. Brytania: Resort obrony: siły ukraińskie ustabilizowały pozycje obronne w Bachmucie

Ukraińska obrona Bachmutu nadal wyniszcza siły po obu stronach, ale w weekend wojska ukraińskie prawdopodobnie ustabilizowały pozycje obronne po wcześniejszych rosyjskich posunięciach na północ od miasta - przekazało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej podano, że około 2 marca rosyjskie uderzenie zniszczyło most na jedynej utwardzonej drodze zaopatrzeniowej do Bachmutu, która nadal znajduje się pod kontrolą Ukrainy, a błotniste warunki prawdopodobnie utrudniają zaopatrzenie siłom ukraińskim, które coraz częściej uciekają się do korzystania z nieutwardzonych ścieżek.

Dodano, że publiczne spory między najemniczą Grupą Wagnera a rosyjskim Ministerstwem Obrony dotyczące przydziału amunicji podkreślają trudności Rosji w utrzymaniu wysokiego poziomu personelu i amunicji wymaganego do kontynuowania obecnej taktyki.