W. Brytania: Resort obrony: siły ukraińskie zniszczyły rosyjski holownik używając zachodnich pocisków

Siły ukraińskie twierdzą, że przy pomocy przekazanych przez Zachód pocisków rakietowych zniszczyły rosyjski holownik morski, który byłby już kolejną rosyjską jednostką zniszczoną lub uszkodzoną podczas wojny - przekazało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony.

"17 czerwca 2022 r. siły ukraińskie stwierdziły, że po raz pierwszy z powodzeniem użyły przekazanych przez Zachód pocisków przeciwokrętowych Harpoon wobec rosyjskich sił morskich. Celem ataku był prawie na pewno rosyjski holownik morski Spasitiel Wasilij Bech, który dostarczał broń i personel na Wyspę Węży w północno-zachodniej części Morza Czarnego. Zniszczenie rosyjskiej jednostki podczas misji zaopatrzeniowej pokazuje trudności, z jakimi boryka się Rosja, próbując wesprzeć swoje siły okupujące Wyspę Węży" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

"Jest to najnowszy przypadek z serii rosyjskich okrętów, obejmującej krążownik Moskwa, które zostały uszkodzone lub zniszczone przez Ukrainę w trakcie konfliktu. Zdolność Ukrainy do obrony wybrzeża w znacznym stopniu zneutralizowała możliwość ustanowienia przez Rosję kontroli nad morzem i użycia siły morskiej w północno-zachodniej części Morza Czarnego. Podważyło to realność pierwotnych założeń operacyjnych Rosji dotyczących inwazji, które zakładały trzymanie regionu Odessy w zagrożeniu od strony morza" - dodano.