W. Brytania: Resort obrony: skorygowanie przez Rosję taktyki na Ukrainie wymaga czasu

Rosyjskie dowództwo najwyraźniej zrozumiało, że dotychczasowe postępy nie idą zgodnie z planem, ale zmiana taktyki i przełożenie tego na działania operacyjne wymaga czasu - przekazało w piątek wieczorem brytyjskie ministerstwo obrony.

"Zadeklarowany przez ministra obrony (Siergieja) Szojgu zamiar wprowadzenia +nowych metod prowadzenia wojny+ jest milczącym przyznaniem, że postępy Rosji nie idą zgodnie z założeniami. Choć może to świadczyć o zrozumieniu, że wojna nie przebiega zgodnie z planem, potrzeba czasu, aby przełożyć to na dostosowaną taktykę, techniki i procedury, a następnie wdrożyć w celu uzyskania lepszych efektów operacyjnych, zwłaszcza w odniesieniu do manewrów lądowych" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

"W związku z tym w okresie przejściowym prawdopodobnie nadal (Rosja) będzie polegać na bombardowaniach jako sposobie tłumienia ukraińskiego oporu wobec sił rosyjskich. W rezultacie jest prawdopodobne, że siły rosyjskie będą nadal odczuwać frustrację z powodu niemożności szybkiego pokonania ukraińskiej obrony" - dodano.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński