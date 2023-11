W. Brytania: Resort obrony: Ukraina uderza w coraz odleglejsze cele na okupowanym Krymie

Ukraiński atak na stocznię w położonym na okupowanym Krymie Kerczu, w wyniku którego uszkodzona została rosyjska korweta, miał miejsce dalej na wschód niż większość poprzednich, co może skłonić Rosję do odsunięcia infrastruktury od linii frontu - przekazało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej podano, że według ukraińskich i rosyjskich źródeł, w sobotę nowo wybudowana korweta rosyjskiej marynarki została prawie na pewno uszkodzona w ataku na stocznię Zaliw w Kerczu na okupowanym Krymie. Stojący w stoczni okręt Askold, korwetę rakietową klasy Karakurt, zwodowano w 2021 r. i nie przyjęto jeszcze do służby w rosyjskiej marynarce.

"Zdarzenie miało miejsce dalej na wschodzie Krymu niż większość poprzednich ukraińskich ataków dalekiego zasięgu. Zdolność Ukrainy do uderzenia w krymską infrastrukturę stoczniową prawdopodobnie spowoduje, że Rosja rozważy przeniesienie jej dalej od linii frontu, co opóźni dostawę nowych statków" - ocenił brytyjski resort obrony.

Ukraińskie wojsko informowało, że atak na stocznię w Kerczu przeprowadzono przy pomocy pocisków manewrujących, a uszkodzona jednostka była jednym z najnowocześniejszych okrętów rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, zdolnym do przenoszenia rakiet manewrujących Kalibr.