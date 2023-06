W. Brytania: Resort obrony: ukraińska ofensywa na trzech kierunkach na wschodzie i południu

W ostatnich dniach siły ukraińskie wznowiły poważne operacje ofensywne przeciwko rosyjskim wojskom na trzech głównych kierunkach w południowej i wschodniej części Ukrainy - przekazało w niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że siły ukraińskie wykorzystują doświadczenia z pierwszych dwóch tygodni kontrofensywy, aby udoskonalić taktykę ataku na głęboką, dobrze przygotowaną rosyjską obronę, i czynią stopniowe, ale stałe postępy taktyczne w kluczowych obszarach (https://tinyurl.com/5n7ybzwm).

Tymczasem, jak dodano, w obwodzie ługańskim rosyjskie oddziały podjęły własne znaczące wysiłki w celu przeprowadzenia natarcia w rezerwacie Serebriańskim w pobliżu Kreminnej.

"Prawdopodobnie odzwierciedla to ciągłe rozkazy rosyjskiego wyższego dowództwa, aby przejść do ofensywy, gdy tylko jest to możliwe. Rosja poczyniła pewne niewielkie postępy, lecz siły ukraińskie zapobiegły przełomowi" - oceniono.