Zaatakowany na Białorusi rosyjski samolot wczesnego ostrzegania i kontroli A-50U prawdopodobnie ma uszkodzoną kabinę ciśnieniową i został przetransportowany do zakładu naprawczego w Taganrogu na południu Rosji - przekazało w czwartek brytyjskie ministerstwo obrony.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak podano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, 7 marca Alaksandr Łukaszenka potwierdził, że jeden z niewielkiej floty rozmieszczonych na Białorusi rosyjskich samolotów wczesnego ostrzegania i kontroli A-50U (w kodzie NATO Mainstay D) został uszkodzony.

Dodano, że samolot został prawie na pewno zaatakowany przez mały bezzałogowy system powietrzny i został prawdopodobnie przetransportowany do zakładu naprawczego w Taganrogu, a lot tranzytowy odbył się podobno na niższej niż zwykle wysokości, prawdopodobnie z powodu uszkodzenia kabiny ciśnieniowej.

"Mainstay prawdopodobnie zapewniał świadomość sytuacyjną samolotom myśliwskim MiG-31K (Foxhound D) zmodyfikowanych do wystrzeliwania pocisków balistycznych AS-24 (Killjoy), które Rosja postrzega jako kluczowy potencjał strategiczny. W ramach modyfikacji usunięto wewnętrzny radar odrzutowców w celu zrównoważenia samolotu, przez co piloci byli zdani na zewnętrzne źródła świadomości sytuacyjnej, takie jak Mainstay. Istnieje realna możliwość, że wspólne rosyjsko-białoruskie działania lotnicze będą teraz musiały polegać na kontroli naziemnej i eskorcie myśliwców do czasu, gdy będzie można rozmieścić kolejny Mainstay" - oceniono w brytyjskiej aktualizacji wywiadowczej.