W. Brytania: Resort obrony: w systemie kontroli ruchu statków na Morzu Czarnym utworzono rosyjski symbol Z

Prorosyjscy aktorzy, zapewne zdalnie podszywając się pod system kontroli ruchu statków, utworzyli na Morzu Czarnym prowojenny symbol Z, co ma wzmocnić morale przed spodziewaną ukraińską kontrofensywą - przekazało w czwartek brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak poinformowano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, analiza przeprowadzona przez Geollect wskazuje, że od 14 maja dane z systemu automatycznej identyfikacji (AIS) statków komercyjnych były zdalnie fałszowane, aby w oprogramowaniu typu open source do śledzenia ruchu statków widoczny był 65-kilometrowy rosyjski symbol Z.

Grafikę to przedstawiającą zamieszczono w aktualizacji ministerstwa: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1661607073803640833/photo/1

Wskazano, że na atak spoofingowy wskazuje m.in. to, że według ścieżek tworzących ten symbol, statki miały się poruszać z prędkością do 102 węzłów (188 km/h). Wyjaśniono, że AIS służy do śledzenia statków, w tym w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa, a podszywanie się pod system zwiększa ryzyko wypadków morskich. Ale - jak dodano - pomimo rosyjskich wirtualnych operacji informacyjnych na Morzu Czarnym Marynarka Wojenna Rosji pozostaje podatna na ataki: 24 maja prawdopodobnie zaatakowano okręt zwiadowczy Iwan Churs.