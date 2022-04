W. Brytania: Resort obrony: walki na wschodzie Ukrainy nasilą się w ciągu 2-3 tygodni

W ciągu najbliższych dwóch-trzech tygodni nasilą się walki we wschodniej Ukrainie, która jest obecnie głównym celem Rosji i do której Rosja przenosi wojska wycofywane z Białorusi - oceniło we wtorek rano brytyjskie ministerstwo obrony.

"Walki we wschodniej Ukrainie nasilą się w ciągu najbliższych dwóch-trzech tygodni, ponieważ Rosja kontynuuje przenoszenie tam swoich działań. Rosyjskie ataki nadal koncentrują się na pozycjach ukraińskich w okolicach Doniecka i Ługańska, z dalszymi walkami wokół Chersonia i Mikołajowa oraz ponownym natarciem w kierunku Kramatorska. Siły rosyjskie w dalszym ciągu wycofują się z Białorusi w celu przegrupowania i wsparcia operacji we wschodniej Ukrainie" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.