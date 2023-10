Wojna na Ukrainie pogłębiła partnerstwo Rosji z Iranem

Partnerstwo Rosji z Iranem wzmocniło się w ostatnich latach, co prawie na pewno przyspieszone zostało przez inwazję Rosji na Ukrainę – oceniło w poniedziałek brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowcze podkreślono, że międzynarodowa izolacja zmusiła Rosję do przekierowania swoich wysiłków w zakresie polityki zagranicznej na mniej pożądane wcześniej partnerstwa w celu uzyskania wsparcia dyplomatycznego, gospodarczego i wojskowego.

Wskazano, że irańska pomoc wojskowa dla rosyjskiej kampanii na Ukrainie objęła setki bezzałogowych statków powietrznych (OWA UAV) oraz amunicję artyleryjską. Irańskie drony stały się kluczowym elementem rosyjskiej kampanii ataków dalekiego zasięgu na Ukrainę. Umowa ta została obecnie rozszerzona o montaż i produkcję tych bezzałogowych statków powietrznych na licencji w zakładzie w Rosji.

Dodano, że rosyjsko-irańskie więzi dyplomatyczne i gospodarcze również uległy intensyfikacji. Zaangażowanie Rosji w relacje z Iranem za pośrednictwem wielonarodowych forów niemal na pewno wzrośnie po niedawnym przyjęciu Iranu do Szanghajskiej Organizacji Współpracy i zaproszeniu go do gospodarczego forum BRICS. Iran niedawno stwierdził, że Rosja zainwestowała w Iranie 2,76 mld USD w latach 2022-23.

Jest wysoce prawdopodobne, że więzi gospodarcze pogłębią się, w miarę jak Rosja stara się złagodzić efekt nałożonych przez Zachód sankcji - napisano.