W. Brytania: Resort obrony: wojska ukraińskie zniszczyły ważny rosyjski most pontonowy przez Dniepr

Ukraińskie wojska prawdopodobnie zniszczyły rosyjski most pontonowy przez Dniepr w Dariwce, który jest ważny z punktu widzenia możliwości wzmacniania przez Rosję jej sił w obwodzie chersońskim - przekazało w czwartek brytyjskie ministerstwo obrony.

"W obwodzie chersońskim ukraińskie brygady kontynuują prowadzenie operacji ofensywnych. Ukraina prawdopodobnie zniszczyła wojskowy most pontonowy w Dariwce, który Rosjanie zbudowali po tym, jak pobliski most drogowy został poważnie uszkodzony. Przeprawa w Dariwce jest jedną z głównych dróg pomiędzy północnym a południowym sektorem rosyjskiej obecności wojskowej wzdłuż rzeki Dniepr. Systematyczne precyzyjne celowanie przez Ukrainę w kluczowe punkty przepraw prawdopodobnie nadal stwarza presje na rosyjskie siły w czasie, gdy próbują powstrzymywać ukraińskie ataki: spowalnia ich zdolność do rozmieszczenia rezerw operacyjnych i uzupełniania zapasów ze wschodu" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

