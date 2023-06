W. Brytania: Resort obrony: wzmożenie przez Rosję ataków dronami nie przynosi efektów

Zintensyfikowanie przez Rosję ataków przy użyciu irańskiej produkcji dronów, co ma na celu zmuszenie Ukrainy do zużywania zapasów zaawansowanych pocisków obrony powietrznej, nie przynosi efektów - przekazało w poniedziałek brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że maju Rosja wystrzeliła przeciw Ukrainie ponad 300 irańskiej produkcji jednokierunkowych bezzałogowych statków powietrznych (OWA-UAV) typu Shahed, co było najbardziej intensywnym jak do tej pory wykorzystaniem tej broni.

Wyjaśniono, że Rosja prawdopodobnie wystrzeliwuje tak wiele OWA-UAV, bo próbuje zmusić Ukrainę do zużywania zapasów cennych, zaawansowanych pocisków obrony powietrznej. Ale jest mało prawdopodobne, by Rosja odniosła znaczący sukces: Ukraina zneutralizowała co najmniej 90 proc. nadlatujących OWA-UAV, głównie przy użyciu starszej i tańszej broni przeciwlotniczej oraz elektronicznego zagłuszania.

Dodano, że Rosja prawdopodobnie próbowała też zlokalizować i uderzyć w siły ukraińskie daleko za linią frontu, ale ataki te były nieskuteczne ze względu na niedokładne metody celowania.