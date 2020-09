W. Brytania: restrykcje są konieczne, ale nie były nieuniknione

Nowe ograniczenia wprowadzone w Wielkiej Brytanii w związku z epidemią koronawirusa są konieczne, ale nie były nieuniknione i są porażką rządu - oświadczył w środę wieczorem lider opozycyjnej Partii Pracy Keir Starmer.

Starmer w przemówieniu telewizyjnym, będącym odpowiedzią na wystąpienie, jakie dzień wcześniej wygłosił premier Boris Johnson, zaoferował swoje poparcie dla działań rządu, ale obarczył winą ministrów za wzrost liczby przypadków zakażenia koronawirusem.

"Chociaż te ograniczenia są teraz konieczne, nie były one jednak nieuniknione. Powrót tego wirusa i powrót ograniczeń nie są aktem Bożym; są one porażką rządu. Brytyjczycy zrobili wszystko, o co ich poproszono, ale obawiam się, że rząd tak nie zrobił" - mówił lider opozycji.

"Jesteśmy wspaniałym krajem, nie powinniśmy mieć jednego z najwyższych wskaźników śmiertelności na świecie, ani jednej z najgorszych recesji" - podkreślił.

Jak przekonywał, skandalem jest, że w kraju wciąż nie ma sprawnie funkcjonującego systemu przeprowadzania testów na obecność koronawirusa ani planu ochrony domów opieki.

"To nie powinno tak być - ludzie nie powinni jeździć setek mil, żeby zrobić test swojemu dziecku, sobie lub swoim krewnym. I powinniśmy być w stanie zapewnić starszym ludziom godność, bezpieczeństwo oraz szacunek, na jaki zasługują" - mówił.

Starmer wezwał rząd do szybkiego naprawienia problemów z programem przeprowadzania testów, a także do przedstawienia "planu B" dla gospodarki przed wygaszeniem wraz z końcem października programu wypłacania z budżetu państwa pensji tym pracownikom, którzy z powodu kryzysu zostali wysłani na przymusowe urlopy.

"Nie ma logiki w tym, by wprowadzać nowe ograniczenia, a jednocześnie wycofywać ochronę dla miejsc pracy i przedsiębiorstw" - przekonywał. Ostrzegł, że podczas nadchodzącej zimy może nastąpić w brytyjskiej gospodarce fala zwolnień z pracy.

Powtórzył ofertę współpracy z rządem w celu podjęcia "narodowego wysiłku na rzecz ochrony miejsc pracy i zapobiegnięcia drugiej blokadzie". "Ta oferta pozostaje aktualna, a moje drzwi są zawsze otwarte" - oświadczył lider opozycji.

W środę po południu podano, że w ciągu ostatniej doby wykryto w Wielkiej Brytanii 6178 nowych zakażeń koronawirusem. To zaledwie piąty taki dzień od początku epidemii - i pierwszy od maja - gdy dobowa liczba zakażeń przekrocza 6000. W związku z rosnącą liczbą zakażeń we wtorek Johnson ogłosił zaostrzenie restrykcji, m.in. powrót do pracy zdalnej, jeśli to możliwe, skrócenie godzin otwarcia pubów i restauracji oraz rozszerzenie obowiązku zasłaniania twarzy.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński