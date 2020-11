W. Brytania: Rezerwat morski wokół najbardziej odległego archipelagu na Ziemi

Wokół należącego do Wielkiej Brytanii archipelagu Tristan da Cunha powstanie największy na Oceanie Atlantyckim i czwarty największy na świecie rezerwat morski - ogłosił w piątek brytyjski rząd.

Ochroną objęty zostanie fragment oceanu o powierzchni 687 tys. km kw., czyli ponad dwukrotnie większy od terytorium Polski. Na tym obszarze zabronione będą połowy, a także wszelka inna działalność szkodliwa dla środowiska, jak odwierty głębinowe czy pozyskiwanie piasku z dna morskiego. Rybołówstwo prowadzone w zrównoważony sposób będzie możliwe tylko na 10 proc. wód wokół archipelagu, a zajmować się będzie mogła nim tylko lokalna - bardzo nieliczna - ludność.

Tristan da Cunha to najbardziej oddalony od innych zamieszkałych miejsc na Ziemi archipelag. Od najbliższego zamieszkałego miejsca - Wyspy św. Heleny - dzielą go 2 434 km, a od wybrzeży Afryki - 2 816 km. Na wyspach nie ma lotniska, a jedynym sposobem dostania się tam jest sześciodniowa podróż statkiem z RPA. Cała populacja Tristan da Cunha liczy ok. 250 osób.

Archipelag ma za to bogatą florę i faunę. W wodach wokół wysp żyją wieloryby, rekiny, foki, zaś na samych wyspach gniazda zakłada 25 gatunków ptaków, z czego cztery występują tylko tam i są zagrożone wyginięciem - albatros atlantycki, albatros żółtodzioby, burzyk atlantycki i burzyk okularowy.

Utworzeniu rezerwatu morskiego wokół Tristan da Cunha jest częścią ogłoszonego przez brytyjski rząd programu błękitnego pasa - stworzenia rezerwatów morskich wokół większości brytyjskich terytoriów zamorskich. Wraz z tym wokół Tristan da Cunha ochroną objęty jest od teraz obszar oceanów o powierzchni 4,3 mln km kw. - to 17 razy więcej niż wynosi powierzchnia Wielkiej Brytanii i ok. 1 proc. całkowitej powierzchni oceanów na Ziemi.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński