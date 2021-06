W. Brytania: Rodzina królewska gości przywódców G7 w ogrodzie botanicznym

Brytyjska królowa Elżbieta II, następca tronu książę Karol wraz z księżną Camillą oraz książę William wraz z księżną Kate przybyli w piątek późnym popołudniem do ogrodu botanicznego w Kornwalii, by wziąć tam udział w przyjęciu przywódców uczestniczących w szczycie grupy G7.

Przyjęcie odbywa się w jednej z największych atrakcji turystycznych Kornwalii, ogrodzie botanicznym Eden Project, gdzie zgromadzono 18 tys. roślin z kilku stref klimatycznych. Mieści się tam m.in. największy na świecie las tropikalny pod dachem.

Eden Project oddalony jest o ok. 60 km od miejscowości Carbis Bay, w której odbywa się tegoroczny szczyt G7.

Wybór Eden Project jako miejsca przyjęcia dla przywódców ma być podkreśleniem, że zapobieganie zmianom klimatu i ochrona środowiska naturalnego mają być jednym z wiodących tematów podczas spotkania przywódców i są priorytetem brytyjskiego rządu.

Jednak brytyjskiemu premierowi Borisowi Johnsonowi wytknięto to, że do oddalonej o ok. 400 km od Londynu Kornwalii przyleciał samolotem, co według krytyków podważa wiarygodność jego działań na rzecz zapobiegania zmianom klimatycznym.

Tymczasem - jak podał dziennik "Sun" - Elżbieta II pojechała do Kornwalii pociągiem.

Rozpoczęty w piątek szczyt G7 jest pierwszym od wybuchu pandemii koronawirusa, który odbywa się w formie osobistego spotkania, a nie wideokonferencji. Biorą w nim udział przywódcy Wielkiej Brytanii, USA, Francji, Niemiec, Włoch, Japonii, Kanady oraz Unii Europejskiej.