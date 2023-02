W. Brytania: Rosja może przygotowywać się do kolejnej ofensywy na Wuhłedar

Istnieje realna możliwość, że Rosja przygotowuje się do kolejnej ofensywy w rejonie Wuhłedaru, mimo niepowodzeń poprzednich, ale jest mało prawdopodobne, by dysponowała tam siłami zdolnymi do dokonania przełomu - przekazało w czwartek brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że w ciągu ostatnich 48 godzin ciężkie walki trwały w sektorze Bachmutu, gdzie siły ukraińskie utrzymują otwarte drogi zaopatrzenia z zachodu, pomimo pełzającego okrążenia przez Rosję w ciągu ostatnich sześciu tygodni, zaś dalej na południe w obwodzie donieckim, miasto Wuhłedar ponownie doświadczyło ciężkiego ostrzału.

"Istnieje realna możliwość, że Rosja przygotowuje się do kolejnej ofensywy w tym rejonie, pomimo kosztownych nieudanych ataków na początku lutego i pod koniec 2022 roku. Za operację w Wuhłedarze prawdopodobnie nadal odpowiada rosyjskie Wschodnie Zgrupowanie Wojsk.

Jego dowódca, generał pułkownik Rustam Muradow, jest prawdopodobnie pod silną presją, aby poprawić wyniki po ostrej krytyce ze strony rosyjskich nacjonalistów po poprzednich niepowodzeniach. Jest jednak mało prawdopodobne, by Muradow dysponował siłami uderzeniowymi zdolnymi do dokonania przełomu" - oceniono.