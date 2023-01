W. Brytania: Rosja obawia się utraty najbardziej zaawansowanych samolotów

Najbardziej zaawansowany rosyjski samolot wojskowy, Su-57 Felon, jest wykorzystywany w wojnie na Ukrainie, ale w ograniczonym zakresie, bo priorytetem dla rosyjskich sił powietrznych jest to, by uniknąć jego utraty - przekazało w poniedziałek brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że siły powietrzne Rosji niemal na pewno używają Su-57 Felon do prowadzenia misji przeciwko Ukrainie od co najmniej czerwca 2022 r. i wyjaśniono, że jest to najbardziej zaawansowany rosyjski naddźwiękowy odrzutowiec bojowy piątej generacji, wykorzystujący technologie stealth i wysoce zaawansowaną awionikę.

Wskazano, że misje te były prawdopodobnie ograniczone do przelotu nad terytorium Rosji i wystrzeliwania stamtąd na Ukrainę rakiet dalekiego zasięgu typu powietrze-ziemia lub powietrze-powietrze, a ostatnie dostępne zdjęcia komercyjne, pochodzące z 25 grudnia 2022 r., pokazują pięć tych samolotów stojących w bazie lotniczej w Achtubinsku w Rosji.

"Rosja najprawdopodobniej stawia sobie za priorytet uniknięcie uszczerbku na reputacji, zmniejszenia perspektyw eksportowych i narażenia na szwank wrażliwych technologii, które mogłyby wyniknąć z utraty Felona nad Ukrainą. Jest to symptomatyczne dla utrzymującego się nadal podejścia Rosji do wykorzystania swoich sił powietrznych w wojnie, które polega na unikaniu ryzyka" - ocenił brytyjski resort obrony.