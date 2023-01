W. Brytania: Rosja raczej nie zajmie Bachmutu w najbliższym czasie

Pomimo zwiększonej presji na Bachmut, w tym taktycznych postępów w pobliskiej miejscowości Sołedar, rosyjskie wojska raczej nie zajmą tego miasta w najbliższym czasie - przekazało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej podano, że w ciągu ostatnich czterech dni siły rosyjskie i najemnicy tak zwanej grupy Wagnera dokonały taktycznych postępów w niewielkiej donbaskiej miejscowości Sołedar i prawdopodobnie kontrolują większość osady. Wskazano, że Sołedar leży 10 km na północ od Bachmutu, którego zdobycie prawdopodobnie nadal jest głównym bezpośrednim celem operacyjnym Rosji.

"Rosyjska oś Sołedaru jest najprawdopodobniej próbą otoczenia Bachmutu od północy i przerwania ukraińskich linii komunikacyjnych. Część walk koncentruje się na wejściach do 200-kilometrowych nieczynnych tuneli kopalni soli, które biegną pod tym dystryktem. Obie strony prawdopodobnie obawiają się, że mogą one zostać wykorzystane do infiltracji za ich linie. Pomimo zwiększonej presji na Bachmut, Rosja raczej nie zajmie miasta w najbliższym czasie, ponieważ siły ukraińskie utrzymują w głębi stabilne linie obronne oraz kontrolę nad szlakami zaopatrzeniowe" - napisano.