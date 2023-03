W. Brytania: rosyjskie próby szturmu na Wuhłedar zwolniły

W ciągu ostatniego tygodnia rosyjskie próby szturmu na miasto Wuhłedar w obwodzie donieckim prawie na pewno zwolniły, ale rosyjskie władze wojskowe mogą chcieć je kontynuować ze względu na rywalizację z najemniczą Grupą Wagnera - przekazało w czwartek brytyjskie ministerstwo obrony.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W codziennej aktualizacji wywiadowczej przypomniano, że to spowolnienie ma miejsce po prowadzonych przez poprzednie trzy miesiące niezwykle kosztownych, nieudanych atakach.

Jak wyjaśniono, jednym z czynników, które przyczyniły się do ciężkich strat Rosji w tym sektorze, było skuteczne stosowanie przez Ukrainę systemów zdalnych min przeciwpancernych (RAAM). RAAM to specjalistyczny pocisk artyleryjski, który rozrzuca miny przeciwpancerne w odległości do 17 km od jednostki strzelającej. Dodano, że w niektórych przypadkach Ukraina wystrzeliła miny nad i za nacierającymi jednostkami rosyjskimi, powodując zamieszanie podczas próby wycofania się rosyjskich pojazdów.

"Jedynym znaczącym sukcesem taktycznym Rosji był ostatnio sektor Bachmutu, zdominowany przez siły najemnicze z Grupy Wagnera, obecnie będące w publicznym sporze z rosyjskim ministerstwem obrony. Istnieje realna możliwość, że rosyjskie ministerstwo obrony uparcie dąży do sukcesu w Wuhłedarze po części dlatego, że chce, aby jego własny sukces konkurował z osiągnięciami Wagnera" - napisano.