W. Brytania: Rozpoczęła się Konferencja Ministrów Sprawiedliwości na temat wsparcia działań MTK na Ukrainie

W Londynie rozpoczęła się w poniedziałek Konferencja Ministrów Sprawiedliwości na temat wsparcia działań Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) na Ukrainie.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Organizatorami konferencji są ministrowie sprawiedliwości Wielkiej Brytanii oraz Holandii, a jej celem jest zapewnienie jak najszerszego wsparcia dla MTK, jako instytucji najbardziej odpowiedniej do prowadzenia śledztw w sprawie zbrodni wojennych popełnianych na Ukrainie przez wojska rosyjskie.

Ze strony polskiej w wydarzeniu bierze udział sekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Wśród uczestników konferencji znajdują się wicepremier i minister sprawiedliwości Wielkiej Brytanii Dominic Raab, minister sprawiedliwości i bezpieczeństwa Holandii Dilan Yesilgoz, minister sprawiedliwości Ukrainy Denys Maluska, prokurator generalny Ukrainy Andrij Kostin i prokurator generalny MTK Karim Khan.

W piątek MTK wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy, by sądzić, że Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.

MTK w tej samej decyzji wydał również nakaz aresztowania rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej, oskarżanej o te same zbrodnie.

Wielka Brytania zobowiązała się w tym roku przekazać MTK 1 milion funtów (1,22 mln dolarów), a brytyjskie ministerstwo sprawiedliwości poinformowało, że oczekuje się, że inne kraje zobowiążą się do wsparcia finansowego podczas konferencji w Londynie. Holenderska minister Yesilgoz powiadomiła w poniedziałek, że Holandia przekaże MTK dodatkowo 1 mln euro. Wcześniej gabinet informował o wsparciu w wysokości 2 mln euro.

Fundusze zostaną przeznaczone na szkolenie śledczych w celu zbadania domniemanych zbrodni wojennych, a także na psychologiczne i praktyczne wsparcie dla ofiar - poinformowało brytyjskie ministerstwo, na które powołała się agencja Reutera.

Prokurator Khan powiedział w wywiadzie dla radia BBC w poniedziałek przed konferencją, że MTK "nie zawaha się przed podjęciem działań" w odpowiedzi na możliwe zbrodnie wojenne na Ukrainie. Dodał, że jednocześnie trwają różne dochodzenia MTK w sprawie domniemanych okrucieństw.

Międzynarodowy Trybunał Karny ma swoją siedzibę w Hadze. Rosja nie uznaje mandatu Trybunału.