W. Brytania: Rozpoczynają się testy na skuteczność szczepionki AstraZeneca u dzieci

Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego, którzy wraz z firmą farmaceutyczną AstraZeneca stworzyli jedną ze szczepionek przeciw Covid-19, rozpoczną w ten weekend testy mające sprawdzić, na ile jest ona skuteczna w przypadku podania jej dzieciom.

W testach będzie uczestniczyć 300 dzieci w wieku od sześciu do 17 lat, z czego do 240 otrzyma szczepionkę przeciw Covid-19, a pozostali kontrolną szczepionkę przeciwko zapaleniu opon mózgowych.

"Chociaż większość dzieci jest stosunkowo rzadko jest dotknięta koronawirusem i jest mało prawdopodobne, aby zachorowały po zakażeniu, ważne jest ustalenie bezpieczeństwa i odpowiedzi immunologicznej na szczepionkę u dzieci i młodzieży, ponieważ niektóre dzieci mogą odnieść korzyści ze szczepienia. Te nowe testy rozszerzą nasze rozumienie tego, jak kontrolować SARS-CoV2 w młodszych grupach wiekowych" - powiedział prof. Andrew Pollard, szef zespołu naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego, którzy opracowali szczepionkę.

Obecnie w Wielkiej Brytanii nie ma planów podawania dzieciom szczepionek AstraZeneca, ponieważ została ona dopuszczona do użycia przeciw Covid-19 tylko u osób powyżej 18. roku życia. Druga z obecnie używanych szczepionek, opracowana wspólnie przez firmy Pfizer i BioNTech, jest dozwolona dla osób powyżej 16. roku życia. Na liście grup priorytetowych do szczepień nie są uwzględnione osoby poniżej 16. roku życia, nawet jeśli cierpią one na schorzenia, które zwiększają ryzyko zachorowania na Covid-19.

Na początku mijającego tygodnia zastępca naczelnego lekarza Anglii, prof. Jonathan Van-Tam, powiedział, że trwają prace nad opracowaniem szczepionek, które są bezpieczne i skuteczne u dzieci. Jak dodał, możliwe jest, że do końca roku kilka szczepionek zostanie autoryzowanych do podawania dzieciom.

Brytyjskie stowarzyszenie pediatrów i lekarzy medycyny dziecięcej (RCPCH) podkreśla, że istnieją dowody na to, iż Covid-19 może mieć u dzieci ciężki przebieg, a nawet powodować śmierć, ale jest to rzadkie.

"Dowody są obecnie jasne, że Covid-19 powoduje znacznie mniejszą zachorowalność i śmiertelność u dzieci w porównaniu z tym, co widać u osób starszych. Istnieją również pewne dowody na to, że dzieci mogą być mniej podatne na zakażenie. Rola dzieci w transmisji, po nabyciu zakażenia, jest niejasna, chociaż nie ma wyraźnych dowodów na to, że roznoszą one wirusa bardziej niż dorośli" - oświadczyło RCPCH.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński