W. Brytania: Rozszerzono listę towarów objętych zakazem eksportu do Rosji

Wielka Brytania rozszerzyła w czwartek listę towarów, które są objęte zakazem wywozu do Rosji w związku z dokonaną przez ten kraj napaścią na Ukrainę.

W opublikowanym na stronie internetowej rządu "zawiadomieniu dla eksporterów" ogłoszono zakaz eksportu, dostaw i dostarczania, udostępniania i przekazywania towarów i technologii związanych z represjami wewnętrznymi, towarów i technologii związanych z bronią chemiczną i biologiczną, towarów i technologii morskich, dodatkowych towarów i technologii związanych z rafinacją ropy naftowej, dodatkowych towarów i technologii dla kluczowych gałęzi przemysłu.

Wprowadzono zakaz eksportu do Rosji i używania w Rosji paliwa do silników odrzutowych i dodatków do paliwa, jak również zakaz udostępniania, wywozu i dostarczania, bezpośrednio lub pośrednio, takich produktów do Rosji lub do użytku w Rosji, zakaz wywozu do Rosji lub używania w Rosji banknotów denominowanych w funtach szterlingach lub w walutach UE, jak również zakaz udostępniania lub dostarczania takich banknotów osobom związanym z Rosją oraz udostępniania takich banknotów do użytku w Rosji.

Ponadto ogłoszono zakaz przywozu, nabywania lub dostarczania i dostawy towarów przynoszących dochód, które pochodzą lub są wysyłane z Rosji oraz zakaz świadczenia pomocy technicznej, usług finansowych, funduszy i usług pośrednictwa w imporcie żelaza i stali. Wszystkie wymienione zakazy obejmują zarazem pomoc techniczną, świadczenie usług finansowych, dostarczanie funduszy i świadczenie usług pośrednictwa w związku z wymienionymi towarami.