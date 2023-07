W. Brytania: Rumuński przemytnik skazany za współudział w śmierci 39 nielegalnych imigrantów

Na 12 lat i 7 miesięcy więzienia skazany został we wtorek obywatel Rumunii, Marius Mihai Draghici, będący jednym z członków gangu odpowiedzialnego za śmierć 39 wietnamskich nielegalnych imigrantów, których ciała znaleziono w 2019 r. w naczepie ciężarówki niedaleko Londynu.

50-letni Draghici, który przewoził ciężarówką nielegalnych imigrantów na terenie Wielkiej Brytanii, uciekł po odkryciu ich ciał w naczepie. W sierpniu zeszłego roku został aresztowany w Rumunii, a następnie przekazany brytyjskim władzom. W czerwcu przyznał się do 39 zarzutów nieumyślnego spowodowania śmierci i jednego zarzutu spiskowania w celu umożliwienia nielegalnej imigracji do Wielkiej Brytanii. Sędzia uzasadniając we wtorek wymiar kary nazwał go prawą ręką jednego z przywódców gangu, Gheorghe'a Nicy.

Sprawa dotyczy wydarzenia z nocy 22 na 23 października 2019 r., gdy na terenie parku przemysłowego w Grays na wschód od Londynu w kontenerze-chłodni znajdującym się na naczepie ciężarówki odkryto ciała 31 mężczyzn i ośmiu kobiet. Wśród zmarłych było 10 nastolatków, w tym dwóch 15-letnich chłopców. Wszyscy zmarli byli Wietnamczykami. Kontener tej samej nocy przypłynął promem z Zeebrugge w Belgii. Ofiary zmarły wskutek niedoboru tlenu, hipotermii lub połączenia obu tych czynników.

Draghici jest piątą osobą skazaną w Wielkiej Brytanii w tej sprawie za spowodowanie śmierci Wietnamczyków. Wcześniej na kary więzienia od 13 do 27 lat skazano dwóch przywódców gangu i dwóch kierowców, a kilka innych osób otrzymało wyroki za ułatwianie nielegalnej imigracji. Ponadto w Belgii skazano 19 osób, głównie Wietnamczyków lub obywateli Belgii wietnamskiego pochodzenia, a kilka kolejnych w Wietnamie.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński