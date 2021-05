W. Brytania: Ruszyła V edycja Polish Heritage Days

W Wielkiej Brytanii zainaugurowano w sobotę V edycję Dni Polskiego Dziedzictwa (Polish Heritage Days, PHD), których celem jest promowanie polskiej kultury, tradycji i wkładu Polaków tam mieszkających w życie tego kraju.

Symbolicznym początkiem tegorocznych PHD było otwarcie wystawy poświęconej stuleciu istnienia polskiej ambasady w budynku przy Portland Place 47 w Londynie. Otwarcia dokonali ambasador Arkady Rzegocki oraz zdalnie Edward, książę Kentu, kuzyn brytyjskiej królowej Elżbiety II.

Jak podkreślił ambasador, jest bardzo niewiele przedstawicielstw dyplomatycznych w Londynie, które mają siedzibę w tym samym miejscu przez tak długi czas, jest to też najstarszy budynek, w jakim mieści się jakakolwiek polska ambasada na świecie.

"Od stu lat ten budynek jest bardzo mocno związany z polską historią, z polsko-brytyjskimi relacjami, bo tutaj mieliśmy polskich dyplomatów przed wojną, tutaj były przygotowywane sojusze polsko-brytyjskie, tutaj mieliśmy przez pewien czas polski rząd na uchodźstwie, to tu były przechowywane Skarby Wawelskie, to wreszcie stąd informowano świat o Holokauście" - mówił Rzegocki. Wystawę, która jest umieszczona na ogrodzeniu ambasady, będzie można oglądać do końca roku.

W ramach tegorocznej edycji PHD zaplanowanych jest ponad 70 różnych wydarzeń - wystaw, wykładów, koncertów, biegów i innych akcji promujących polską kulturę. Wprawdzie z powodu pandemii koronawirusa większość z nich odbędzie się w formie zdalnej, ale ich liczba jest dwukrotnie większa niż była w 2020 roku, gdy całe PHD musiały zostać przeniesione do internetu. Do pandemii nawiązuje też temat przewodni obecnej edycji, jakim jest promowanie wartości wspólnotowych oraz potencjału pomocowego Polonii i Polaków w Wielkiej Brytanii, co uwidoczniło się podczas ostatnich miesięcy zmagania się z Covid-19.

Większość z tych wydarzeń odbędzie się w ten weekend, który również w Wielkiej Brytanii jest przedłużony z racji wolnego od pracy poniedziałku, choć niektóre zaplanowane są także na kolejne dni maja. Jak mówił ambasador Rzegocki, skumulowanie tych wydarzeń w jednym okresie powoduje, że są one bardziej widoczne i z roku na rok w coraz większym stopniu włączają się w nie lokalne władze, np. wywieszając na budynkach polskie flagi, czy interesują się nimi miejscowe media.

"Zbierając wszystkie imprez pod jedną nazwą Polish Heritage Days staramy się spowodować, by ten początek maja w Wielkiej Brytanii był biało-czerwony i dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu polonijnych organizacji, brytyjskich organizacji i przyjaciół Polski i Polaków faktycznie tak jest" - mówił ambasador.

Polish Heritage Days to inicjatywa ambasady RP w Londynie. Ma ona na celu świętowanie i promowanie przez zamieszkałych w Zjednoczonym Królestwie Polaków - przy okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz Dnia Flagi RP przypadających 2 maja, jak i święta Konstytucji 3 Maja - polskiej kultury, dziedzictwa przeszłych pokoleń, polskiego wkładu w życie kulturalne, gospodarcze i społeczne Wielkiej Brytanii. Oficjalnym znakiem inicjatywy jest biało-czerwona szachownica lotnicza, która była symbolem używanym przez polskich pilotów walczących w bitwie o Wielką Brytanię.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński