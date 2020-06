W. Brytania: Ruszyła wirtualna wystawa „Jan Paweł II - Papież dialogu”

Angielskojęzyczna wystawa internetowa z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły, późniejszego papieża św. Jana Pawła II, została uruchomiona przez Konsulat Generalny RP w Manchesterze.

Wystawa, stworzona we współpracy z Centrum Myśli Jana Pawła II i Ambasadą RP w Londynie, opisuje pontyfikat papieża przez pryzmat jego dialogu z różnymi grupami ludzi.

Pokazuje jego relacje z chorymi, biednymi, młodymi, starszymi, myślicielami, politykami, liderami, artystami, dyplomatami i różnymi grupami etnicznymi, na różnych kontynentach, w różnych sytuacjach.

Na wystawie zaprezentowane są m.in. zdjęcia z pierwszej w historii wizyty papieża w Wielkiej Brytanii w 1982 r., w tym z jego spotkania z królową Elżbietą II, arcybiskupem Canterbury Robertem Runcie i 24 tysiącami Polaków w Narodowym Centrum Sportowym Crystal Palace.

Ambasador RP w Londynie Arkady Rzegocki powiedział o wystawie: "Świętując 100. rocznicę urodzin papieża św. Jana Pawła II, zdajemy sobie sprawę z tego, jak mocno jego życie i dzieło nadal współbrzmią z nami dzisiaj. Mam nadzieję, że w świecie po pandemii Covid-19 nadal będziemy czerpać ze spuścizny solidarności Jana Pawła II i że może ona nadal inspirować nas do wzajemnego doceniania siebie nawzajem i do prawdziwej współpracy jako wspólnoty zjednoczonej w dążeniu do wspólnego dobra".

"Jestem niezmiernie dumny z tego, że ta wspaniała wystawa o Papieżu Świętym Janie Pawle II jest pokazywana w Wielkiej Brytanii, aby przybliżyć brytyjskiej publiczności niektóre z papieskich dokonań. Całe jego życie, a także jego myśl, zasługuje na ciągłe studiowanie i promowanie na całym świecie" - dodał.

Z kolei konsul generalny RP w Manchesterze Leszek Rowicki oświadczył: "Dialog jest ważny nie tylko w dyplomacji. Nasz polski papież, Jan Paweł II, dał najlepszy przykład: jego działalność i nauczanie pokazały, że należy prowadzić wszechstronny dialog ze wszystkimi narodami. Aby jednak był on skuteczny, trzeba mieć wiarygodny i wyjątkowy charakter. Jan Paweł II był niewątpliwie jednym z tych niezwykłych ludzi, których rzadko spotykamy na naszej życiowej drodze".

Wystawę można obejrzeć pod adresem: http://polishconsulatemanchester.com/popeofdialogue/