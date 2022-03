W. Brytania: Rząd brytyjski zaprzecza chłodnemu przyjęciu uchodźców z Ukrainy

W odpowiedzi na krytykę Francji, która oskarżyła władze brytyjskie o "nieludzkie traktowanie" uchodźców z Ukrainy, brytyjski premier Boris Johnson oznajmił w poniedziałek, że Wielka Brytania jest " bardzo hojna", ale nie chce mieć "systemu, w którym ludzie mogą przyjeżdżać do Wielkiej Brytanii bez żadnych kontroli" - informuje agencja Associated Press.

Wielka Brytania spodziewa się przyjąć 200 000 Ukraińców, którzy opuścili kraj w rezultacie inwazji Rosji i nie określiła przy tym górnej granicy ich liczby.

Jednak do tej pory jenak niewielu z nich udało się dotrzeć do Wielkiej Brytanii.

Brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych (Home Office) podało, że do niedzieli przyznano "około 50" wiz, jednak Johnson oświadczył w poniedziałek, że nie jest pewien, czy ta liczba jest prawdziwa.

Francuski minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin oświadczył w niedzielę, że setki ukraińskich uchodźców w porcie Calais na kanale La Manche zostały zawrócone i poinformowane przez władze brytyjskie, że muszą uzyskać wizy w ambasadach Wielkiej Brytanii w Paryżu lub Brukseli.

Nazywając to "nieludzkim", Darmanin wezwał Wielką Brytanię do "zaprzestania technokratycznego czepiania się" i do "większej wspaniałomyślności".

Nalegał, aby Wielka Brytania utworzyła konsulat w Calais, który zajmowałby się rozpatrywaniem wniosków.

Brytyjska minister spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii Priti Patel oświadczyła, że Wielka Brytania nikogo zawraca, chociaż rząd brytyjski potwierdził w poniedziałek, że nie posiada centrum wizowego w Calais, co oznacza, że wnioski muszą być składane gdzie indziej.

Wielka Brytania oddelegowuje pracowników do krajów sąsiadujących z Ukrainą, "abyśmy mogli przyspieszyć rozpatrywanie wniosków" - dodała minister.

Organizacja Narodów Zjednoczonych twierdzi, że ponad 1,7 miliona ludzi opuściło w wyniku inwazji rosyjskiej Ukrainę, co określiła jako najszybciej rozwijający się kryzys uchodźczy w Europie od czasów II wojny światowej.