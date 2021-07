W. Brytania: Rząd chce wyższych kar dla nielegalnych imigrantów i przemytników ludzi

Brytyjski rząd przedstawił we wtorek od dawna zapowiadany projekt ustawy o obywatelstwie i granicach, która m.in. zwiększy kary za nielegalne przedostanie się do tego kraju i da straży granicznej dodatkowe uprawnienia w zatrzymywaniu nielegalnych imigrantów.

Zgodnie z projektem, świadome przybycie do Wielkiej Brytanii bez zezwolenia stanie się przestępstwem zagrożonym karą od sześciu miesięcy do czterech lat więzienia, natomiast dla osób przemycających ludzi maksymalna kara zostanie podniesiona do dożywocia. Po raz pierwszy sposób, w jaki dana osoba dociera do Wielkiej Brytanii - legalnie czy nielegalnie - będzie miał wpływ na to, czy jej wniosek o azyl zostanie przyjęty, a szczególny nacisk ma być położony na to, by powstrzymać wnioski składane przez osoby przybywające do Wielkiej Brytanii z krajów bezpiecznych.

Straż graniczna ma dostać dodatkowe uprawnienia, by zmusić łodzie z nielegalnymi imigrantami na pokładzie, które próbują przemierzyć kanał La Manche, do tego, by zawróciły do Francji i użycia w tym celu - w razie konieczności i w granicach rozsądku - siły.

Projekt ustawy zawiera również zapisy pozwalające na rozpatrywanie wniosków o azyl poza granicami Wielkiej Brytanii, co potencjalnie toruje drogę do rozpatrywania wniosków w ośrodkach offshore, tak jak to robi Australia. Jednak, aby takie ośrodki powstały, Wielka Brytania musiałaby najpierw wynegocjować umowy z innymi krajami.

Minister spraw wewnętrznych Priti Patel oświadczyła, że projekt ustawy stworzy "twardy, ale sprawiedliwy" system azylowy, który pozwoli Wielkiej Brytanii "przejąć pełną kontrolę nad swoimi granicami". Wyjaśniła, że nowe przepisy mają na celu "rozwiązanie problemu naszego wadliwego systemu azylowego" i podjęcie działań "w sposób, w jaki nie byliśmy w stanie podjąć działań w przeszłości z powodu naszego członkostwa w Unii Europejskiej". Podkreśliła, że ustawa "rozbije model biznesowy" gangów zajmujących się przemytem ludzi do Wielkiej Brytanii.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2021 r. do Wielkiej Brytanii przez kanał La Manche przedostało się - najczęściej na niewielkich niestabilnych łodziach lub pontonach - prawie 6000 nielegalnych imigrantów, co oznacza, że najprawdopodobniej jeszcze latem pobity zostanie rekord z zeszłego roku, gdy dotarło ich 8417.

Projekt ustawy będzie teraz szczegółowo badany przez posłów, ale w związku z tym, że Partia Konserwatywna ma w Izbie Gmin wyraźną większość, nie należy się spodziewać problemów z jego zatwierdzeniem.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński