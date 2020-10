W. Brytania: Rząd i władze Manchesteru wciąż spierają się o dodatkowe restrykcje

Brytyjski rząd i władze Manchesteru nie zdołały osiągnąć porozumienia w sprawie wprowadzenia w najważniejszym mieście północnej Anglii trzeciego, najwyższego poziomu restrykcji w związku z koronawirusem. Wyznaczony przez rząd termin na to minął wtorek w południe.

Wprowadzanie restrykcji leży w kompetencjach rządu, ale do tej pory rząd starał się robić to w porozumieniu z lokalnymi władzami. Tak było w przypadku Liverpoolu, który jako pierwszy został objęty restrykcjami na poziomie trzecim, a także sąsiadującego z Manchesterem hrabstwa Lancashire, które zostało dodane do listy w zeszłym tygodniu.

Jednak Andy Burnham, laburzystowski burmistrz hrabstwa metropolitalnego Greater Manchester, nie zgadza się na wprowadzenie dodatkowych restrykcji, o ile rząd nie przekaże dodatkowej pomocy finansowej. Zgodnie z rządowym programem pomocowym pracownicy firm, które z powodu dodatkowych restrykcji będą musiały zawiesić działalność, od 1 listopada otrzymywać będą z budżetu państwa dwie trzecie dotychczasowego wynagrodzenia. Wprowadzenie najwyższego poziomu restrykcji oznacza m.in. zamknięcie pubów i barów, chyba że wraz z alkoholem oferują one znaczący posiłek.

Burnham uważa, że taka pomoc finansowa jest niewystarczająca, zwłaszcza że obostrzenia w związku z koronawirusem - podobne do tych na poziomie drugim - obowiązują w Manchesterze i okolicach już od lipca. "Myślę, że uczciwe jest uznanie, że jeżeli wprowadzi się ograniczenia na tak długo, jak długo jesteśmy objęci ograniczeniami, oznacza to uciskanie ludzi. To pcha firmy coraz bliżej upadku" - mówił w stacji BBC.

Według brytyjskich mediów Burnham domaga się od brytyjskiego rządu pakietu pomocowego w wysokości 75 mln funtów, rząd z kolei gotowy jest zaoferować 56-60 mln. Ale nie chce zgodzić się na bardziej hojną pomoc, niż dostały Liverpool i Lancashire, bo to prowadziłoby do dalszej eskalacji roszczeń. We wtorek w rozmowie ze Sky News Burnham powiedział jednak, że jeśli rząd nałoży ograniczenia jednostronnie, nie będzie on miał innego wyjścia, jak uznać tę decyzję. "Nie złamiemy prawa. Będziemy musieli oczywiście zaakceptować tę decyzję, w końcu jest to prerogatywa rządu" - mówił.

W tle toczącego się od 10 dni sporu sytuacja epidemiczna robi się coraz trudniejsza. Jak wynika z dokumentu publicznej służby zdrowia, który wyciekł do mediów, w całym hrabstwie Greater Manchester już w piątek zajętych było 82 proc. łóżek na oddziałach intensywnej terapii - albo przez pacjentów z Covid-19, albo z innymi chorobami, a w co najmniej trzech z 12 szpitalach - w Salford, Bolton i Stockport - nie ma już żadnych wolnych miejsc na intensywnej terapii.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński