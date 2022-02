W. Brytania: Rząd ma już możliwość nałożenia rozszerzonych sankcji na Rosję

Brytyjski rząd ma już możliwość nałożenia sankcji na osoby i przedsiębiorstwa istotne z punktu widzenia interesów Rosji, gdyby ta dokonała agresji na Ukrainę. W czwartek brytyjskie MSZ opublikowało stosowne przepisy.

Do tej pory sankcjami mogły być objęte tylko osoby i podmioty zaangażowane bezpośrednio w destabilizowanie Ukrainy i podważanie jej niepodległości oraz integralności terytorialnej. W zeszłym tygodniu minister spraw zagranicznych Liz Truss zapowiedziała rozszerzenie zakresu osób i podmiotów, które mogą być obejmowane sankcjami, dodając, że chce, aby stosowne przepisy weszły w życie najpóźniej 10 lutego.

W czwartek po południu zostały one podpisane. Wprawdzie opozycja wskazywała, że odbyło się to bez debaty i głosowania w parlamencie, ale rząd wyjaśnia, że istniejące przepisy o sankcjach pozwalają ministrom na rozszerzanie zakresu w trybie natychmiastowym, a posłowie będą mieli w ciągu 28 dni szanse zdecydować, czy je utrzymać, czy nie.

"Wielka Brytania może teraz nakładać sankcje nie tylko na osoby związane bezpośrednio z destabilizacją Ukrainy, ale także na podmioty powiązane z rządem Rosji oraz przedsiębiorstwa mające znaczenie gospodarcze i strategiczne dla rosyjskiego rządu, a także na ich właścicieli, dyrektorów i powierników" - poinformowało w wydanym komunikacie brytyjskie MSZ.

Nie ujawniono publicznie, na kogo mogłyby zostać nałożone, ale wskazano strategicznie ważne sektory, które mogą zostać tym dotknięte. Są to przemysł chemiczny, budownictwo, obronność, sektor elektroniczny, energetyka, górnictwo, usługi finansowe, media, komunikacja i technologie cyfrowe oraz transport. Nowe przepisy nie oznaczają, że sankcje automatycznie wchodzą w życie, ale dają brytyjskiemu rządowi instrument do działania w razie, gdyby doszło do jakiegokolwiek nowego wtargnięcia Rosjan na terytorium Ukrainy.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński