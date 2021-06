W. Brytania: Rząd nałożył sankcje na kolejne 11 osób i dwa podmioty z Białorusi

Wielka Brytania nałożyła w poniedziałek sankcje na 11 osób i dwa podmioty z Białorusi w związku ze zmuszeniem w maju do lądowania w Mińsku samolotu pasażerskiego oraz łamaniem przez białoruskie władze praw człowieka.

Jak ogłosiło brytyjskie ministerstwo spraw zagranicznych, sankcje na siedem osób i jeden podmiot nałożono w reakcji na zatrzymanie opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza i jego partnerki Sofii Sapiegi po bezprawnym przekierowaniu samolotu linii Ryanair do Mińska 23 maja, a na kolejne cztery osoby i jeden podmiot - w związku z ciągłym tłumieniem przez reżim Alaksandra Łukaszenki demokracji i praw człowieka.

Sankcje, które Wielka Brytania wprowadziła w ramach skoordynowanych działań z USA, Kanadą i Unią Europejską, polegają na zakazach podróży do tych krajów oraz zamrożeniu aktywów osób fizycznych i przedsiębiorstw. Jednym z objętych sankcjami przedsiębiorstw jest BNK (UK) Ltd., eksporter białoruskich produktów naftowych, co jak wskazano, będzie miało znaczący wpływ na jedno z głównych źródeł dochodów reżimu.

"Wielka Brytania wraz z naszymi partnerami nałożyła dziś sankcje na osoby odpowiedzialne za trwające tłumienie demokracji i praw człowieka na Białorusi. Reżim Łukaszenki naraził życie pasażerów linii lotniczych i załogi w ramach haniebnego podstępu, aby porwać Ramana Pratasiewicza. We współpracy z naszymi sojusznikami pociągniemy reżim do odpowiedzialności, m.in. poprzez dalsze zakazy podróży, zamrożenie aktywów i odcięcie źródeł dochodów z eksportu ropy naftowej" - oświadczył brytyjski minister spraw zagranicznych Dominic Raab.

Jak poinformowano w oświadczeniu, Wielka Brytania opracowuje plany dalszych środków wymierzonych w konkretne sektory białoruskiej gospodarki. Przypomniano też, że brytyjski rząd już nałożył we wrześniu 2020 r. sankcje na Alaksandra Łukaszenkę, jego syna i wyższych rangą przedstawicieli białoruskich władz w ramach brytyjskiego reżimu sankcji nakładanych w związku z łamaniem praw człowieka.

