W. Brytania: Rząd ogranicza możliwość wychodzenia z domu

Brytyjczycy mogą wychodzić z domu tylko po zakupy, do lekarza, do pracy, która jest niezbędna i której nie można wykonywać zdalnie, a także raz dziennie na spacer lub by poćwiczyć na powietrzu - ogłosił w poniedziałek wieczorem premier Boris Johnson.

Zabronione zostaną też spotkania więcej niż dwóch osób, o ile nie mieszkają razem, a także wszystkie uroczystości jak chrzciny czy śluby, z wyjątkiem pogrzebów.

Nieprzestrzeganie tych reguł będzie groziło karami.