W. Brytania: Rząd opublikował poprawkę do projektu ustawy o rynku wewnętrznym

Brytyjski rząd opublikował w czwartek tekst poprawki do budzącego kontrowersje projektu ustawy o brytyjskim rynku wewnętrznym. To wynik uzgodnień z tymi posłami Partii Konserwatywnej, którzy zgłaszali obiekcje wobec projektu.

Kontrowersje dotyczyły zapisu w projekcie, który pozwala unieważnić uzgodnienia dotyczące Irlandii Północnej w obowiązującej już umowie o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej - co jak sam rząd przyznał byłoby złamaniem prawa międzynarodowego. Spowodowało to poważny kryzys w negocjacjach z UE, które już wcześniej były w impasie.

Wprawdzie rząd przekonywał, że jeśli uda się zawrzeć umowę o przyszłych relacjach z UE, te zapisy nie zostaną użyte, a zasadniczym celem ustawy jest zapewnienie otwartego i nieskrępowanego handlu wewnątrz Zjednoczonego Królestwa po zakończeniu okresu przejściowego po brexicie, ale te zapewnienia nie przekonały nie tylko opozycji, lecz również części posłów rządzącej Partii Konserwatystów.

W poniedziałek wieczorem Izba Gmin wstępnie poparła projekt ustawy, zgadzając się na skierowanie go do dalszych prac w komisjach, ale 35 posłów konserwatywnych wstrzymało się od głosu, nie głosowało lub nawet było jemu przeciwna. Biorąc pod uwagę dużą przewagę, jaką rząd ma nad opozycją, nie było ryzyka, że projekt ustawy może nie przejść, ale dla utrzymania jedności w partii premier Boris Johnson rozmawiał w środę z tymi posłami konserwatywnymi, którzy mieli obiekcje; ostatecznie uzgodniono wprowadzenie do projektu kompromisowej poprawki.

Przewiduje ona, że przed zastosowaniem tych zapisów z ustawy, które naruszałyby uzgodnienia z UE dotyczące Irlandii Północnej, posłowie muszą wyrazić na to zgodę w głosowaniu.

Obecny etap ścieżki legislacyjnej, podczas którego posłowie szczegółowo analizują projekt i mogą składać do niego poprawki, potrwa do wtorku, po czym odbędzie się głosowanie nad ostateczną wersją. Jeśli projekt ponownie uzyska większość, zostanie skierowany do Izby Lordów.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński