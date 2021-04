W. Brytania: Rząd: plan zaszczepienia wszystkich dorosłych do końca lipca aktualny

Brytyjski rząd zapewnił we wtorek, że plan zaoferowania do końca lipca całej dorosłej populacji kraju przynajmniej pierwszej dawki szczepionki przeciw Covid-19 pozostaje aktualny, mimo spadającej liczby szczepień i doniesień o zmniejszeniu dostaw.

W poniedziałek pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 otrzymały w Wielkiej Brytanii zaledwie 40 744 osoby, co jest najmniejszą liczbą od 10 stycznia, gdy zaczęto publikować codzienne statystyki. Oczywiście ta liczba i niewiele wyższa w niedzielę jest przede wszystkim efektem okresu wielkanocnego, gdy szczepienia znacząco spowolniły, ale także przesunięcia uwagi na podawanie drugiej dawki. W ostatnich siedmiu dniach aż sześć było takich, gdy więcej podano drugich dawek niż pierwszych.

To oznacza jednak, że cały czas nie został jeszcze osiągnięty poziom 32 milionów osób zaszczepionych przynajmniej pierwszą dawką, co już od kilku dni wydawało się kwestią czasu. 32 miliony to liczba osób we wszystkich dziewięciu grupach priorytetowych do szczepień, a według planu brytyjskiego rządu do 15 kwietnia każda z tych osób ma mieć możliwość zaszczepienia się.

Do poniedziałku włącznie pierwszą dawkę szczepionki otrzymało ponad 31,62 mln osób, co stanowi 60 proc. dorosłych mieszkańców kraju, a obie dawki - prawie 5,5 mln, czyli 10,4 proc. dorosłych. Rząd zapewnił we wtorek, że zarówno plan zaoferowania pierwszej dawki szczepionki wszystkim grupom priorytetowym do 15 kwietnia, jak i wszystkim dorosłym do końca lipca, pozostają aktualne.

Ale tempo szczepień najprawdopodobniej spadnie w najbliższych tygodniach także z powodu mniejszych dostaw. Jak wynika z rządowych prognoz, na podstawie których SAGE, naukowa grupa doradcza ds. sytuacji kryzysowych, buduje modele epidemiczne, w Anglii - w średnim scenariuszu - do końca lipca dostępnych będzie ok. 2,5 mln dawek tygodniowo i 2 mln dawek od sierpnia.

Tymczasem w tygodniu zakończonym 28 marca w Anglii podano 3,5 mln dawek szczepionki, a według poprzedniej prognozy, z lutego, dostawy szczepionek od 25 kwietnia miały sięgać 4 mln dawek tygodniowo. W połowie marca ministerstwo zdrowia uprzedzało punkty szczepień, że od końca marca nastąpi zmniejszenie dostaw i wobec tego powinny się one skoncentrować na podawaniu drugiej dawki, ale wówczas zapowiadano, że okres niższych dostaw potrwa tylko cztery tygodnie. Jednak prognoza dla SAGE wskazuje, iż będzie to wyraźnie dłużej.

Zapas dostępnych szczepionek zostanie niedługo zwiększony dzięki dostawom od firmy Moderna, której produkt został jako trzeci dopuszczony do użytku w Wielkiej Brytanii. Nadhim Zahawi, wiceminister odpowiedzialny za program szczepień, powiedział we wtorek rano, że powinny one dotrzeć do kraju w trzecim tygodniu kwietnia.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński