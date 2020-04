W. Brytania: Rząd podtrzymuje cel 100 tys. testów dziennie do końca kwietnia

Brytyjski rząd podtrzymuje cel, jakim jest przeprowadzanie do końca kwietnia 100 tys. testów na obecność koronawirusa dziennie - oznajmił w środę w Izbie Gmin zastępujący premiera Borisa Johnsona minister spraw zagranicznych Dominic Raab.

W środę odbyła się pierwsza po wydłużonej z powodu koronawirusa przerwie wielkanocnej, cotygodniowa w założeniu, sesja poselskich pytań do premiera. Była ona historyczna z tego powodu, że po raz pierwszy w historii brytyjskiego parlamentu, częściowo odbywała się zdalnie - zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami na sali może przebywać maksymalnie 50 posłów, zachowujących przynajmniej 2-metrową odległość, zaś kolejnych 120 może brać udział w obradach poprzez aplikację Zoom. Była to także pierwsza sesja, w której w roli lidera opozycji wystąpił nowo wybrany przywódca Partii Pracy Keir Starmer.

"Uważam, że ważne jest, aby mieć cel i dążyć do niego. Robimy duże postępy, jesteśmy pewni, że go osiągniemy" - powiedział Raab. W ostatnich dniach liczba wykonywanych testów w Wielkiej Brytanii przekraczała 18 tys., choć ministerstwo zdrowia zapewnia, iż obecne możliwości to ok. 40 tys. dziennie.

Raab powiedział też, że dotychczas z powodu koronawirusa zmarło 69 pracowników NHS, publicznej brytyjskiej służby zdrowia. Odparł natomiast, że nie jest w stanie podać obecnie liczby zmarłych pracowników domów opieki.

Szef dyplomacji odniósł się też do coraz częstszych zarzutów w stosunku do rządu Johnsona, że popełnił liczne błędy, zwłaszcza w początkowej fazie epidemii. "Muszę powiedzieć, że nie skorzystam z jego (Starmera - PAP) propozycji przeprowadzenia publicznego dochodzenia. Myślę, że zdecydowanie należy wyciągnąć wnioski, a kiedy przetrwamy ten kryzys, ważne będzie, abyśmy dokonali bilansu" - mówił.

Podczas późniejszej debaty minister zdrowia Matt Hancock zapewnił, że brexit nie wpłynął w żaden sposób na stan przygotowania Wielkiej Brytanii do epidemii, ani nie jest przyczyną braku pielęgniarek w szpitalach. "Brexit nie ma żadnego wpływu na naszą reakcję na koronawirusa, a dobrą wiadomością jest to, że od początku tego kryzysu tysiące pielęgniarek i lekarzy powróciło do pracy" - przekonywał.

Dobrą wiadomością dla rządu jest też to, iż w środę przed południem przyleciał wreszcie do kraju samolot z 400 tys. ochronnych kombinezonów medycznych z Turcji, które według pierwszych obietnic miały być już w niedzielę. Sprawa niedoboru odzieży ochronnej dla personelu medycznego jest obecnie najpoważniejszym problemem w walce z epidemią, a zarazem powodem największej krytyki ze strony opozycji i mediów.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński