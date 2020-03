W. Brytania: Rząd przedstawił cele rozmów o wolnym handlu z USA

Rząd Wielkiej Brytanii przestawił w poniedziałek swoje cele, które chce osiągnąć w rozpoczynających się wkrótce rozmowach o wolnym handlu z USA. W mandacie negocjacyjnym zapisano, że prywatyzacja służby zdrowia czy obniżenie standardów konsumenckich nie wchodzą w rachubę.

Według szacunków rządu, całkowite zniesienie ceł i zmniejszenie o połowę barier pozataryfowych zwiększy wartość handlu między Wielką Brytanią a USA o 15,3 mld funtów, a to przełoży się na wzrost brytyjskiego PKB o 3,4 mld funtów, czyli o 0,16 proc.

Stany Zjednoczone są największym partnerem handlowym W. Brytanii - trafia tam prawie 19 proc. brytyjskiego eksportu, a pochodzi stamtąd 11 proc. importu - choć to wyraźnie mniej niż handel z Unią Europejską, z którą, jako całością, liczby te wynoszą - odpowiednio - 45 i 53 proc.

"Mamy najlepszych negocjatorów w branży i oczywiście będziemy się mocno targować, aby wzmocnić brytyjski przemysł. Co najważniejsze, ta transatlantycka umowa handlowa będzie odzwierciedlać wyjątkową bliskość naszych dwóch wielkich narodów" - oświadczył premier Boris Johnson.

"Zawieranie ambitnych umów o wolnym handlu z naszymi partnerami na całym świecie jest jedną z kluczowych możliwości wynikających z tego, że Wielka Brytania ponownie stała się niezależnym krajem handlowym" - powiedziała natomiast minister ds. handlu międzynarodowego Liz Truss.

Wraz z wyjściem z Unii Europejskiej, co nastąpiło 31 stycznia, W. Brytania może negocjować własne umowy handlowe, co do tej pory nie było możliwe, gdyż ten obszar był w kompetencjach Komisji Europejskiej.

Brytyjski rząd przewiduje, że sektorami, które najbardziej skorzystają na zawarciu umowy o wolnym handlu będą produkcja ceramiki, samochodów oraz żywności i napojów, a także profesjonalne usługi, w tym architektów i prawników. Ocenia też, że umowa przyniesie korzyści całemu krajowi, ale najbardziej Szkocji oraz angielskim regionom Północny-Wschód oraz Midlands.

Jakkolwiek Londynowi bardzo zależy na zawarciu umowy o wolnym handlu z USA - także po to, by w ten sposób wywierać nacisk w rozpoczętych w poniedziałek rozmowach z UE - w mandacie negocjacyjnym jasno zapisano, że nie będzie dążyć do tego za wszelką cenę i są obszary, które nie podlegają negocjacjom.

"Ceny, które NHS (publiczna służba zdrowia - PAP) płaci za lekarstwa, nie będą na stole negocjacyjnym. Usługi, które dostarcza NHS, nie będą na stole negocjacyjnym. NHS nie jest i nigdy nie będzie przeznaczona na sprzedaż sektorowi prywatnemu, czy to zagranicznemu, czy krajowemu" - napisano w dokumencie.

Kwestia dopuszczenia amerykańskiego sektora medycznego do NHS była jednym z głównych tematów w kampanii przed grudniowymi wyborami do Izby Gmin. Laburzystowska opozycja przekonywała, że rząd Johnsona chce sprywatyzować NHS. Szef rządu kategorycznie zaprzeczał takim sugestiom.

Brytyjski rząd zapowiedział, że utrzyma wysokie standardy konsumenckie i pracownicze, w tym w zakresie żywności i dobrostanu zwierząt. "Każde porozumienie zapewni wysokie standardy i ochronę konsumentów oraz pracowników i nie będzie stanowiło kompromisu wobec naszych wysokich standardów w zakresie ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt i żywności" - głosi dokument.

Mandat negocjacyjny sugeruje natomiast, że Londyn mógłby zrezygnować z planów wprowadzenia podatku od firm technologicznych, takich jak Google, Apple czy Amazon, których zapowiedź spotkała się z dużą krytyką ze strony Waszyngtonu.

Oczekuje się, że rozmowy o wolnym handlu między Wielką Brytanią a USA zaczną się jeszcze w marcu. Londyn chciałby je sfinalizować jeszcze w tym roku, tak aby nowa umowa mogła wejść w życie wraz z końcem okresu przejściowego w relacjach z UE, czyli w najwcześniejszym możliwym terminie.

Truss ostrzegła jednak, że jeśli umowa nie będzie satysfakcjonująca, porozumienie może nie zostać zawarte. "W umowie handlowej ze Stanami Zjednoczonymi nie obniżymy naszych standardów bezpieczeństwa żywności i nie położymy na stole negocjacyjnym NHS. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, którego chcemy, będziemy gotowi odejść (od stołu negocjacyjnego)" - zapowiedziała.

