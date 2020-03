W. Brytania: Rząd przedstawił projekt specjalnej ustawy do walki z koronawirusem

Brytyjski przedstawił we wtorek projekt nadzwyczajnej ustawy do walki z epidemią koronawirusa, która m.in. przyznaje policji i urzędnikom imigracyjnym prawo do zatrzymywania ludzi i umieszczania ich w izolacji w celu ochrony zdrowia publicznego.

"Nowe środki, które wprowadzimy w tym tygodniu na mocy ustawy nadzwyczajnej o koronawirusie, będą stosowane tylko wtedy, gdy będzie to absolutnie konieczne i aby zmaksymalizować ich skuteczność, muszą być zastosowane w odpowiednim czasie" - oświadczył minister zdrowia Matt Hancock.

Projekt ustawy przewiduje m.in. umożliwienie powrotu do pracy emerytowanych pracowników służby zdrowia oraz opieki społecznej, umożliwienie rejestracji w systemie opieki zdrowotnej studentów ostatnich lat kierunków medycznych, wprowadzenie ochrony zatrudnienia dla osób, które chcą przerwać pracę, by wspomóc służbę zdrowia.

Ustawa da policji i urzędnikom imigracyjnym prawo do zatrzymywania ludzi i umieszczania ich w izolacji w celu ochrony zdrowia publicznego, a funkcjonariuszom straży granicznej prawo do czasowego zatrzymywania działalności lotnisk i węzłów transportowych jeżeli nie ma wystarczających możliwości utrzymania bezpieczeństwa granic.

Ponadto ustawa da rządowi prawo do ograniczania lub zakazywania zgromadzeń masowych w dowolnym miejscu, da możliwość zamykania szkół i placówek opieki nad dziećmi, zmniejsza także wymagania wobec nich, pozwalając np. zmniejszyć liczbę nauczycieli. Umożliwi też osobom przebywającym w izolacji nawet bez symptomów uzyskiwanie pełnego zasiłku chorobowego od pierwszego dnia, a nie od trzeciego. Zwiększy też możliwość przesłuchań sądowych przez internet lub telefon.

Projekt ustawy zostanie przedstawiony pod obrady Izby Gmin w czwartek. Obowiązywanie przewidzianych w nim rozwiązań jest ograniczone do dwóch lat.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński