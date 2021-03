W. Brytania: Rząd: Rosja największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa

Wielka Brytania uważa Rosję za najpoważniejsze zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju, ale Chiny, będące "strategicznym konkurentem" krajów demokratycznych są największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa gospodarczego - uznano w przeglądzie brytyjskiej polityki bezpieczeństwa.

W ramach przeglądu zapowiedziano m.in. wycofanie się Wielkiej Brytanii z planów redukcji liczby posiadanych głowic jądrowych do 180 i zamiast tego ich maksymalny limit podniesiony zostanie do 260.

Opublikowany we wtorek raport jest efektem prowadzonego przez ostatni rok całościowego przeglądu brytyjskiej polityki bezpieczeństwa, obronnej i zagranicznej, tak aby zidentyfikować wyzwania w nadchodzących latach i dostosować do nich posiadane zasoby. Jak podkreśla brytyjski rząd, to największy taki przegląd od czasu zakończenia zimnej wojny.