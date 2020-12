W. Brytania: Rząd rozszerza restrykcje na większą część Anglii

Minister zdrowia Wielkiej Brytanii Matt Hancock poinformował w środę, że od 26 grudnie restrykcje epidemiczne rozszerzone zostaną na większą część wschodniej i południowo-wschodniej Anglii, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się nowego szczepu koronawirusa.

Poważne ograniczenia, zbliżone do lockdownu i związane z pojawieniem się nowego, bardziej zakaźnego typu wirusa, obowiązują już w Londynie i jego okolicach.

Hancock poinformował też, że w Wielkiej Brytanii wykryto kolejny wariant koronawirusa u osób, które kontaktowały się z ludźmi, którzy niedawno podróżowali do Republiki Południowej Afryki.

W ubiegłym tygodniu władze RPA podały, że zidentyfikowano tam mutację koronawirusa, którą nazwano 501.V2. Prawdopodobnie ten właśnie typ wirusa odpowiada za znaczny wzrost zakażeń w RPA w ostatnich tygodniach.

Ponadto nowy wariant wirusa wykryty w Wielkiej Brytanii przeszedł kolejną mutację i stał się bardziej zaraźliwy - oznajmił Hancock. Podkreślił też, że osoby, które w ciągu ostatnich dwóch tygodni były w RPA, muszą się poddać kwarantannie.

Minister dodał, że w trybie natychmiastowym wprowadzane są ograniczenia dotyczące osób przybywających z RPA.

Również w środę doradczyni medyczna brytyjskiego rządu Susan Hopkins wyjaśniła, że zmutowana wersja koronawirusa wykryta w Wielkiej Brytanii jest inna niż wariant, jaki pojawił się w RPA, jednak oba są bardziej zakaźne niż podstawowy typ koronawirusa.

W poniedziałek prof. Salim Abdool Karim, szef komisji doradczej rządu RPA, powiedział, że wirus 501.V2 jest obecnie częściej diagnozowany w kraju niż zwykły koronawirus.

Członek doradzającej brytyjskiemu rządowi grupy naukowej ds. wirusów NERVTAG profesor Andrew Hayward poinformował w poniedziałek, że nowy szczep wykryty w Wielkiej Brytanii jest o 70 proc. bardziej zakaźny.

Hayward przypomniał, że drugi lockdown nie zdołał zmniejszyć liczby przypadków na niektórych obszarach. "To pokazuje, że mimo iż mieliśmy stosunkowo silne środki, które wystarczyły do stłumienia poprzedniego wirusa, nie wystarczyły one do stłumienia tego" - podkreślił.