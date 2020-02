W. Brytania: Rząd uzgodnił mandat negocjacyjny na rozmowy z UE

Wysocy rangą członkowie brytyjskiego rządu uzgodnili mandat negocjacyjny na rozpoczynające się w najbliższy poniedziałek rozmowy z Unią Europejską o charakterze przyszłych stosunków - poinformował we wtorek rzecznik premiera Borisa Johnsona.

Dodał on, że rząd opublikuje mandat negocjacyjny w czwartek. "Uzgodnienie naszego podejścia przebiegło bardzo gładko. Liczymy na konstruktywną współpracę z UE" - powiedział rzecznik, dodając, że dla strony brytyjskiej punktem wyjścia są "inne istniejące umowy o wolnym handlu między UE a suwerennymi państwami o podobnych poglądach". Johnson deklarował wcześniej, że Wielka Brytania chciałaby zawrzeć z UE umowę podobną do tej, jaką ma Kanada.

"Głównym celem Wielkiej Brytanii w negocjacjach jest zapewnienie przywrócenia naszej niezależności gospodarczej i politycznej 1 stycznia 2021 r." - podkreślił rzecznik.

Wcześniej we wtorek o przyjęciu mandatu negocjacyjnego poinformowali unijni ministrowie ds. europejskich.

Wraz z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE, co nastąpiło 31 stycznia br., rozpoczął się 11-miesięczny okres przejściowy, podczas którego obie strony powinny uzgodnić umowę o przyszłych relacjach. Jeśli to się nie uda, a Wielka Brytania nie zwróci się do Brukseli o przedłużenie okresu przejściowego, od początku 2021 r. handel między nimi będzie się odbywał na ogólnych zasadach Światowej Organizacji Handlu, czyli możliwe będą cła i inne bariery.

Podstawowym punktem spornym jest żądanie Unii Europejskiej, by Wielka Brytania dostosowała się do jej regulacji w kwestii prawa pracy, podatków, pomocy publicznej, ochrony środowiska itp. UE obawia się, że Wielka Brytania może rozpocząć "dumping regulacyjny", czym zyska przewagę nad unijnymi firmami, i wobec tego przekonuje, że konieczne jest zapisanie w umowie - jak to określa - równych warunków gry.

Londyn się na to nie zgadza, argumentując, że trzymanie się unijnych regulacji byłoby zaprzeczeniem całej idei brexitu, a odejście od nich nie oznacza, że nowe będą słabsze; wskazuje, że w wielu dziedzinach, takich jak ochrona środowiska czy pomoc publiczna, obecne brytyjskie regulacje są bardziej rygorystyczne niż unijne.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński