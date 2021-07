W. Brytania: Rząd: wszystkim dorosłym już zaoferowano pierwszą dawkę szczepionki

Wszystkim dorosłym mieszkańcom Wielkiej Brytanii zaoferowano już możliwość przyjęcia przynajmniej pierwszej dawki szczepionki przeciwko Covid-19, co oznacza, że cel wyznaczony przez premiera Johnsona został zrealizowany - ogłosił w niedzielę brytyjski rząd.

Johnson zapowiedział, że do 19 lipca, kiedy w Anglii zniesione zostaną niemal wszystkie prawnie obowiązujące restrykcje epidemiczne, wszyscy dorośli mieszkańcy Wielkiej Brytanii będą mogli przyjąć przynajmniej pierwszą dawkę, a dwie trzecie dorosłej populacji kraju zostanie w pełni zaszczepiona.

Ale nie wszyscy skorzystali z możliwości immunizacji. Do piątku włącznie pierwszą dawkę otrzymało 46,227 mln osób, co stanowi 87,8 proc. dorosłych mieszkańców kraju. Jeśli chodzi o poszczególne części Zjednoczonego Królestwa, to najwyższy odsetek osób, które otrzymały pierwszą dawkę - 90,3 proc. - jest w Walii, która już kilkanaście dni temu ogłosiła, że zaoferowała pierwszą dawkę wszystkim dorosłym, a najniższy w Irlandii Północnej - 82,7 proc.

W pełni zaszczepionych zostało 35,732 mln osób, co stanowi 67,8 proc. dorosłych mieszkańców kraju. Pod tym względem również wyraźnym liderem jest Walia, gdzie ten odsetek wynosi 75 proc., zaś najmniejszy jest on w Szkocji - 66,6 proc.

Boris Johnson oświadczył, że zaoferowanie możliwości przyjęcia przynamniej pierwszej dawki wszystkim dorosłym jest "niezwykłym osiągnięciem" i podkreślił, że nastąpiło to w niespełna osiem miesięcy po pierwszym szczepieniu. "Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy się zgłosili i tym, którzy pomagają innym się zaszczepić się. Jesteście powodem, dla którego jesteśmy w stanie ostrożnie złagodzić ograniczenia w przyszłym tygodniu i powrócić bliżej do normalnego życia. Teraz dokończmy zadanie. Jeśli masz powyżej 18 lat, zarezerwuj oba szczepienia już dziś" - powiedział.

Ministerstwo zdrowia zapowiada, że każdy dorosły ma mieć możliwość przyjęcia obu dawek do połowy września. Wielka Brytania była pierwszym krajem świata, który rozpoczął szczepienia przeciw Covid-19. Miało to miejsce to 8 grudnia zeszłego roku.