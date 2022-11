W. Brytania: Rząd wyda miliard funtów na izolację najmniej energooszczędnych domów

Brytyjski rząd przeznaczy dodatkowy miliard funtów na izolację najmniej energooszczędnych domów - ogłosił w poniedziałek minister biznesu i energii Grant Shapps. To część planu obniżenia zapotrzebowania na energię do 2030 r. o 15 proc.

Program ECO+ wystartuje wiosną 2023 r., potrwa trzy lata i będzie koncentrował się na tanich środkach poprawiających energooszczędność, jak izolacja szczelin na poddaszach czy w ścianach oraz modernizacja ogrzewania. Oczekuje się, że średni koszt uszczelnienia jednego domu wyniesie 1500 funtów, zaś dzięki temu rachunki płacone przez gospodarstwa domowe spadną o ok. 300 funtów rocznie.

Już istniejący program ECO jest skierowany do osób w mieszkaniach socjalnych, o niskich dochodach lub zagrożonych ubóstwem energetycznym. Jednak w ramach rozszerzonego programu zostaną nim objęci wszyscy ludzie, których domy mają ocenę efektywności energetycznej D lub niższą, niezależnie od statusu mieszkania czy dochodów.

Jak zauważa stacja BBC News, Wielka Brytania jest często wskazywana jako kraj, w którym są jedne z najstarszych i najmniej efektywnych energetycznie mieszkań w Europie. Dwa lata temu badania BBC wykazały, że 12 mln brytyjskich domów otrzymało ocenę efektywności energetycznej D lub niższą, która oznacza, że nie spełniają one długoterminowych celów w zakresie efektywności energetycznej. Według ministerstwa biznesu i energii obecnie 46 proc. domów ma ocenę efektywności energetycznej C lub wyższą, podczas gdy w 2010 r. było to 13 proc.

"Rząd wprowadził natychmiastową pomoc dla gospodarstw domowych w związku z globalnym wzrostem cen energii spowodowanym nielegalnym marszem Putina na Ukrainę. Dążąc do niezależnej energetycznie przyszłości, uruchamiamy dziś pierwszy z wielu środków mających na celu zapewnienie, że brytyjskie społeczeństwo nigdy więcej nie znajdzie się w takiej sytuacji. Nowy program ECO umożliwi tysiącom osób ocieplenie domów, chroniąc funty w ich kieszeniach i tworząc miejsca pracy w całym kraju" - oświadczył Grant Shapps.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński