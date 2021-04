W. Brytania: Rząd wyraża zadowolenie z poparcia przez PE umowy handlowej po brexicie

Brytyjski premier Boris Johnson oraz były główny brytyjski negocjator David Frost wyrazili w środę zadowolenie z poparcia przez Parlament Europejski umowy regulującej zasady handlu między Wielką Brytanią a Unią Europejską po brexicie.

"Ten tydzień jest ostatnim krokiem w długiej podróży, zapewniającym stabilność naszych nowych relacji z UE pomiędzy ważnymi partnerami handlowymi, bliskimi sojusznikami i równymi sobie suwerennymi podmiotami. Teraz nadszedł czas, aby spojrzeć w przyszłość i budować bardziej globalną Brytanię" - oświadczył Johnson.

"Dzisiejsze głosowanie daje nam pewność i pozwala skupić się na przyszłości. Zarówno przed nami, jaki i przed UE będzie wiele do wypracowania w ramach nowej Rady Partnerstwa i jesteśmy zdecydowani pracować nad znalezieniem rozwiązań, które będą korzystne dla obu stron. Zawsze będziemy dążyć do działania w tym pozytywnym duchu, ale będziemy też zawsze bronić naszych interesów, gdy będzie to konieczne - jako suwerenny kraj w pełni kontrolujący swoje przeznaczenie" - zapewnił Frost, który jest współprzewodniczącym wspomnianej Rady Partnerstwa, a w ramach brytyjskiego rządu zajmuje się stosunkami z UE.

W środę rano Parlament Europejski zdecydowaną większością głosów poparł zawartą 24 grudnia zeszłego roku umowę handlową z Wielką Brytanią, usuwając ostatnią przeszkodę na drodze do pełnej ratyfikacji porozumienia. W środowym głosowaniu 660 europosłów było "za", 5 - "przeciwko", a 32 wstrzymało się od głosu.

Ratyfikacja umowy po stronie brytyjskiej zakończyła się już 30 grudnia zeszłego roku, czyli na dobę przed zakończeniem 11-miesięcznego okresu przejściowego po brexicie. Od 1 stycznia tego roku postanowienia umowy były stosowane tymczasowo w oczekiwaniu na ratyfikację ze strony UE.

Dzięki umowie po zakończeniu okresu przejściowego w handlu między Wielką Brytanią a UE nie zaczęły obowiązywać cła, kwoty ilościowe ani inne bariery handlowe. Umowa została uzgodniona w wyjątkowo krótkim czasie, zwłaszcza jak na skalę obrotów handlowych pomiędzy obydwiema stronami, bo negocjacje rozpoczęły się na początku marca 2020 r. Wielka Brytania zdecydowała się na wystąpienie z UE w efekcie referendum z czerwca 2016 r., gdy za takim rozwiązaniem opowiedziało się 52 proc. głosujących. Formalnie wystąpiła ona z UE 31 stycznia 2020 r.

