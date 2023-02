W.Brytania: Rząd wzywa Putina do ponownego rozważenia decyzji o zawieszeniu udziału w traktacie Nowy START

Wielka Brytania wezwała we wtorek prezydenta Władimira Putina do ponownego rozważenia decyzji o zawieszeniu udziału Rosji w traktacie Nowy START.

"Mamy nadzieję, że Putin może ponownie rozważyć swoją pochopną decyzję o zawieszeniu udziału Rosji w traktacie Nowy START" - oświadczył rzecznik brytyjskiego premiera Rishi Sunaka.

"Kontrola zbrojeń ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa naszej planety i jest to kolejny przykład tego, jak Putin naraża globalne bezpieczeństwo dla korzyści politycznych" - podkreślono w komunikacie.

Putin ogłosił podczas wtorkowego wystąpienia przed Zgromadzeniem Federalnym, czyli połączonymi izbami rosyjskiego parlamentu, że Moskwa zawiesza swój udział w amerykańsko-rosyjskim porozumieniu o redukcji zbrojeń strategicznych Nowy START, zawartym w 2010 roku.

Rosyjskie MSZ oświadczyło później, że Rosja będzie nadal respektować ograniczenia nałożone na jej arsenał nuklearny traktatem Nowy START, pomimo decyzji o zawieszeniu udziału w tym porozumieniu. "Rosja zamierza zachować odpowiedzialne podejście i przez cały okres obowiązywania traktatu będzie nadal ściśle przestrzegać limitów ilościowych strategicznej broni ofensywnej" - zakomunikowała rosyjska dyplomacja.

Nowy START to podpisany w 2010 r. rosyjsko-amerykański traktat o redukcji strategicznych zbrojeń ofensywnych, który ogranicza liczbę rozmieszczonych głowic do 1550 w każdym kraju. Limit rozmieszczonych rakiet i bombowców ustalono na 700 po każdej ze stron. Jednocześnie każda ze stron została upoważniona do przeprowadzenia na miejscu do 18 inspekcji rocznie, by wzajemnie kontrolować ograniczenia.