W. Brytania: Rząd zapewnia, że osiągnięto poziom 200 tys. testów na koronawirusa dziennie

Wielka Brytania osiągnęła w sobotę - dzień przed terminem - cel jakim była zdolność do przeprowadzania dziennie 200 tys. testów na obecność koronawirusa - poinformowało w niedzielę po południu ministerstwo zdrowia.

"Osiągnięcie naszego celu 200 tys. testów jest krokiem milowym na naszej drodze do kontroli rozprzestrzeniania się wirusa, ratowania życia i stopniowego znoszenia blokady" - oświadczył minister zdrowia Matt Hancock.

"Dzięki szybkiemu zwiększeniu naszych możliwości testowania, udało nam się wprowadzić NHS Test and Trace (system namierzania kontaktów zakażonych - PAP), a umożliwienie wykonania testu tym, którzy mają symptomy koronawirusa, jest ważną częścią programu" - dodał.

Jak poinformowano, w sobotę wydajność laboratoriów osiągnęła 205 634 testów. Jednak jak twierdzą eksperci ta liczba obejmuje 40 tys. testów na obecność przeciwciał, które nie wykazują czy ktoś obecnie jest zakażony koronawirusem, lecz to, czy miał go w przeszłości.

Ponadto, gdy premier Boris Johnson mówił 6 maja, że celem jest 200 tys. testów dziennie do końca miesiąca, dawał do zrozumienia, iż ma na myśli liczbę faktycznie przeprowadzonych testów, a nie przepustowość laboratoriów. Dopiero później urzędnicy rządowi zaczęli wyjaśniać, iż chodzi o to drugie.

Wielka Brytania tylko raz zbliżyła się do poziomu 200 tys. przeprowadzonych testów - 20 maja informowano, że poprzedniej doby wykonano ich 177 tys. W ostatnich dniach ta liczba oscylowała na poziomach 120-130 tys., co i tak jest sporym wzrostem, bo jeszcze na początku kwietnia wykonywano ich około 10 tys. dziennie.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński