W. Brytania: Rząd zwiększa pomoc dla naukowców z Ukrainy i zaprasza zagrożonych z Rosji

Brytyjski rząd ogłosił we wtorek czterokrotne zwiększenie środków - do 12,8 mln funtów - na program "Zagrożeni naukowcy", który pozwala naukowcom z Ukrainy na przyjazd do Wielkiej Brytanii i kontynuowanie tam swoich badań.

Przy okazji premier Boris Johnson wezwał tych naukowców z Rosji, którzy nie czują się już w swoim kraju bezpiecznie, by również ubiegali się o przyjazd do Wielkiej Brytanii.

W ramach uruchomionego w marcu programu "Zagrożeni naukowcy" do Wielkiej Brytanii zostanie sprowadzonych i wspieranych finansowo ponad 130 ukraińskich badaczy. Początkowo przeznaczono na to 3 mln funtów, a we wtorek ogłoszono przekazanie kolejnych 9,8 mln funtów. Program umożliwia ukraińskim naukowcom kontynuowanie badań w brytyjskich instytucjach, niezależnie od tego, czy uciekają przed konfliktem, czy też przebywają już w Wielkiej Brytanii i nie mogą wrócić do kraju. Stypendia zapewniają tym naukowcom wynagrodzenie, koszty badań i utrzymania przez okres do dwóch lat. Następnie będą oni mogli wrócić na Ukrainę, aby pomóc w odbudowie kraju i zapewnić jego rozwój.

Rząd zapewni również środki finansowe na wsparcie programu partnerskiego Universities UK International i Cormack Consultancy Group pomiędzy brytyjskimi i ukraińskimi instytucjami akademickimi. Jego celem jest nawiązanie ponad 100 długoterminowych, trwałych partnerstw wspierających ukraińskie instytucje, studentów i naukowców w czasie obecnego konfliktu i po jego zakończeniu. Do programu zgłosiło się już 79 brytyjskich uczelni.

"Ludzie w całej Wielkiej Brytanii otworzyli swoje serca i domy, aby wesprzeć tych, którzy uciekają przed przemocą na Ukrainie, a nasze wiodące na świecie uniwersytety, instytucje badawcze i firmy technologiczne nie są tu wyjątkiem. Nauka i technologia będą miały decydujące znaczenie dla zapewnienia porażki Putina na Ukrainie, a także będą kluczowe w procesie odbudowy ukraińskiej gospodarki. Wielka Brytania będzie wspierać naszych ukraińskich przyjaciół na każdym kroku" - zapewnił Johnson.

Zaapelował do rosyjskich naukowców sprzeciwiających się reżimowi prezydenta Władimira Putina. "A do rosyjskich naukowców i badaczy, którzy z przerażeniem patrzą na przemoc Putina i którzy nie czują się już bezpiecznie w Rosji: możecie swobodnie ubiegać się o przyjazd do Wielkiej Brytanii i pracę w kraju, który ceni otwartość, wolność i dążenie do wiedzy" - oświadczył.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński