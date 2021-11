W. Brytania: Rząd zwołał pilne spotkanie grupy G7, by omówić pojawienie się Omikronu

Brytyjskie ministerstwo zdrowia i opieki społecznej ogłosiło w niedzielę, że na poniedziałek zwoła pilne spotkanie ministrów zdrowia grupy G7, by omówić sytuację wywołaną pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa.

Wielka Brytania sprawuje obecnie przewodnictwo w grupie G7 (Francja, Japonia, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Włochy oraz Kanada).

Rząd brytyjski ogłosił w sobotę, że w związku z pojawieniem się wariantu Omikron od osób wjeżdżających do kraju wymagane będzie wykonanie testu PCR i izolacja do czasu uzyskania wyniku; ponadto obowiązywać będzie nakaz noszenia maseczek w sklepach i pojazdach transportu publicznego w Anglii. Nowe zasady wejdą w życie we wtorek.

Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia potwierdziła w niedzielę trzecią w kraju infekcję wariantem Omikron, dodając, że zakażony zdążył już opuścić Wielką Brytanię. Nie podano, dokąd udała się ta osoba.