W. Brytania: Samolot przewożący ciało królowej był używany w Afganistanie i na Ukrainie

Samolot, którym trumna z ciałem brytyjskiej królowej Elżbiety II zostanie przewieziona z Edynburga do Londynu, był niedawno używany w misjach pomocowych na Ukrainie i w działaniach ewakuacyjnych z Afganistanu - ujawnił dowódca RAF marszałek Mike Wigston.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

"To C-17 Globemaster, który jest naszym strategicznym samolotem transportowym, ale w tej bardzo smutnej okazji będzie przewoził trumnę Jej Królewskiej Mości z Edynburga do RAF Northolt. To mocno eksploatowany samolot - przewoził większość z 15 tys. osób, które ewakuowaliśmy z Kabulu zeszłego lata. A od tego czasu jest zaangażowany w transport lotniczy pomocy humanitarnej i broni śmiercionośnej, aby wspierać Ukrainę" - powiedział we wtorek Wigston stacji Sky News.

"Jak można sobie wyobrazić, jest wiele planowania, aby wykonać tak wyjątkowe zadanie, a my ściśle współpracowaliśmy z Pałacem (Buckingham), aby przeprowadzić to zgodnie z ich życzeniami. To jest dzień, który wszyscy mieliśmy nadzieję, że nigdy nie nadejdzie" - dodał.

Według planu, samolot transportujący trumnę z ciałem królowej wystartuje z Edynburga o 19.00 czasu polskiego, a w bazie RAF Northolt w zachodnim Londynie wyląduje 55 minut później. Stamtąd trumna zostanie przewieziona do Pałacu Buckingham.