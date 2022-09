W. Brytania: Samolot przewożący trumnę z ciałem królowej odleciał z Edynburga

Wojskowy samolot transportowy C-17 Globemaster, na pokładzie którego jest trumna z ciałem zmarłej brytyjskiej królowej Elżbiety II, odleciał we wtorek późnym popołudniem z lotniska w Edynburgu. Za około godzinę jest spodziewany w bazie RAF Northolt w Londynie.

Samolot odleciał z Edynburga ok. 20 minut wcześniej niż pierwotnie zapowiadano. W drodze zmarłej królowej towarzyszą jej córka, księżniczka Anna oraz jej mąż wiceadmirał Timothy Lawrence, a na lotnisku byli obecni szefowa szkockiego rządu Nicola Sturgeon i brytyjski minister ds. Szkocji Alister Jack.

Z bazy RAF Northolt trumna zostanie przewieziona do Pałacu Buckingham, a stamtąd w środę do Pałacu Westminsterskiego, siedziby brytyjskiego parlamentu, gdzie pozostanie do dnia pogrzebu, czyli poniedziałku 19 września. Od godz. 17 miejscowego czasu w środę trumna będzie wystawiona tam na widok publiczny.

Jak poinformował wcześniej we wtorek dowódca RAF marszałek Mike Wigston, samolot, którym trumna zostanie przewieziona, był niedawno wykorzystywany podczas ewakuacji ludzi z Afganistanu oraz do dostarczania pomocy oraz broni na Ukrainę.

Elżbieta II zmarła w czwartek na zamku Balmoral w północno-wschodniej Szkocji w wieku 96 lat.