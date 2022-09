W. Brytania: Samolot z trumną z ciałem królowej Elżbiety II przyleciał do Londynu

Wojskowy samolot transportowy C-17 Globemaster, przewożący trumnę z ciałem zmarłej brytyjskiej królowej Elżbiety II, wylądował we wtorek późnym popołudniem w bazie RAF Northolt w zachodnim Londynie.

W bazie na przylot samolotu oczekiwali m.in. premier Liz Truss, minister obrony Ben Wallace i dowódca RAF marszałek Mike Wigston. Przez całą drogę z katedry św. Idziego, gdzie trumna przez ostatnie 24 godziny była wystawiona na widok publiczny, zmarłej królowej towarzyszą jej córka, księżniczka Anna oraz jej mąż wiceadmirał Timothy Lawrence.

Z bazy trumna zostanie przewieziona samochodem do Pałacu Buckingham, gdzie oczekują na nią król Karol III, królowa-małżonka Camilla i inni członkowie rodziny królewskiej. Tam trumna pozostanie przez noc, a w środę wczesnym popołudniem zostanie przewieziona w uroczystym kondukcie do Pałacu Westminsterskiego, siedziby brytyjskiego parlamentu, gdzie pozostanie do dnia pogrzebu, czyli poniedziałku 19 września. Od godz. 16 czasu polskiego będzie tam wystawiona na widok publiczny.

Elżbieta II zmarła w czwartek na zamku Balmoral w północno-wschodniej Szkocji w wieku 96 lat.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński