W. Brytania: Sankcje na odpowiedzialnych za skazanie rosyjskiego opozycjonisty Kara-Murzy

Wielka Brytania nałożyła w piątek sankcje na pięć osób odpowiedzialnych za próbę otrucia, aresztowanie i skazanie rosyjskiego opozycjonisty Władimira Kara-Murzy, który ma także obywatelstwo brytyjskie. W poniedziałek został on skazany na 25 lat więzienia.

Sankcjami objęci zostali Jelena Lenska - sędzia, która zatwierdziła aresztowanie Kara-Murzy, Denis Kolesnikow i Andriej Zadaczyn - śledczy zaangażowani w jego aresztowanie oraz dwaj agenci Federalnej Służby Bezpieczeństwa - Aleksandr Samofał i Konstantin Kudriawcew, członkowie zespołu operacyjnego, który go śledził podczas wielu podróży, zanim w 2015 i 2017 roku podjęto próby otrucia opozycjonisty.

"Traktowanie i skazanie Władimira Kara-Murzy przez Rosję po raz kolejny pokazuje jej całkowitą pogardę dla podstawowych praw człowieka. Dzisiaj pięć osób związanych z jego sprawą zostało objętych sankcjami, co wysyła jasny sygnał, że Wielka Brytania nie będzie tolerować takiego traktowania jednego ze swoich obywateli. Wielka Brytania będzie nadal wspierać pana Kara-Murzę i jego rodzinę. Wzywam Rosję do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia go" - oświadczył minister spraw zagranicznych James Cleverly.

W wyniku nałożonych sankcji wymienione osoby zostają objęte zakazem wjazdu do Wielkiej Brytanii i zamrożeniem aktywów na jej terenie.

Już wcześniej sankcjami objęto Siergieja Podoprigorowa - sędziego, który przewodniczył procesowi Murzy oraz Dmitrija Komnowa - szefa aresztu, w którym jest on przetrzymywany.

Kara-Murza został skazany na 25 lat więzienia za zdradę i "świadome rozpowszechnianie fałszywych informacji" na temat rosyjskich sił zbrojnych, jednak jak podkreśliło w wydanym oświadczeniu brytyjskie MSZ, w rzeczywistości odważnie mówił on prawdę o nielegalnej inwazji Rosji na Ukrainę.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński