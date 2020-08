W.Brytania: Schwytano rekordową liczbę nielegalnych imigrantów na kanale La Manche

Rekordową liczbę 235 nielegalnych imigrantów próbujących na 17 łodziach przedostać się przez kanał La Manche do Wielkiej Brytanii zatrzymały w czwartek brytyjskie łodzie patrolowe oraz straż graniczna - poinformowało w piątek ministerstwo spraw wewnętrznych.

To największa w historii dobowa liczba imigrantów schwytanych przy próbie przedostania się do Wielkiej Brytanii drogą morską. Doszło do tego zaledwie tydzień po ustanowieniu poprzedniego rekordu - w poprzedni czwartek złapano 202 osoby.

W lipcu tego roku na kanale La Manche schwytano ponad 1100 nielegalnych imigrantów, co jest wzrostem o ponad 50 proc. w stosunku do poprzednich trzech miesięcy i jeszcze większym w stosunku do poprzednich - dla porównania, w lipcu zeszłego roku było ich niespełna dwustu.

W związku z tym drastycznym wzrostem poselska komisja spraw wewnętrznych wszczęła w piątek dochodzenie, które ma wyjaśnić przyczynę tego zjawiska, w szczególności zbadać rolę gangów przestępczych zajmujących się przemytem ludzi, działania brytyjskich i francuskich władz w celu powstrzymywania nielegalnej imigracji, a także sytuację w obozach dla migrantów po francuskiej stronie kanału.

"Liczba nielegalnych rejsów małych łodzi jest przerażająca i niedopuszczalnie wysoka. Liczby te są skandaliczne. Francja i inne państwa UE są bezpiecznymi krajami. Prawdziwi uchodźcy powinni ubiegać się o azyl tam, a nie ryzykować życiem i łamać prawo, przyjeżdżając do Wielkiej Brytanii. Wiem, że kiedy Brytyjczycy mówią, że chcą odzyskać kontrolę nad naszymi granicami - to dokładnie to mają na myśli" - napisała na Twitterze brytyjska minister spraw wewnętrznych Priti Patel.

Na razie jednak nie widać, by ta liczba miała się zmniejszyć - jak podała stacja Sky News, w piątek rano zatrzymano kolejnych ponad stu nielegalnych imigrantów na 11 łodziach.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński